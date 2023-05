Đăng tải video bạo lực, Youtuber “Kiên Chổi” lĩnh phạt

Youtuber “Kiên Chổi” (dấu X) làm việc với cơ quan công an. (Nguồn: CA tỉnh Hà Nam)

Ngày 14/5, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hà Nam đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chủ kênh Youtuber “Kiên Chổi”.

Cụ thể, từ ngày 24/4 đến ngày 11/5, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện chủ tài khoản kênh Youtuber “Kiên Chổi” trú ở xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã đăng tải 10 video, clip với nội dung bạo lực, kích động bạo lực, trong video có hành vi, như: Bắt giữ người trái phép, xâm phạm thân thể, lăng nhục, xỉ nhục người khác….

Tài khoản “Kiên Chổi” có hàng trăm nghìn người theo dõi trên nền tảng Youtube.

Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản kênh Youtuber “Kiên Chổi” thừa nhận đã tổ chức đóng diễn và quay các Video clip trên tại một số địa điểm trên địa bàn xã Yên Nam, thị xã Duy Tiên và phường Lam Hạ, TP Phủ Lý. Trong Video clip có sử dụng công cụ hỗ trợ, hung khí, như dao, đao, kiếm… sau đó đăng tải lên Youtube nhằm mục đích câu like và kiếm doanh thu, gây lo lắng trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến nhận thức của một bộ phận giới trẻ, dễ bị kích động hành động bạo lực.

Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt chủ kênh Youtuber “Kiên Chổi” số tiền 7,5 triệu đồng căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Đồng thời, cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ tài khản gỡ bỏ các Video clip trên và cam kết không tái phạm.

“Kiên Chổi” là 1 tài khoản Youtube thường đăng tải các video tự sản xuất trên nền tảng này. Các video của “Kiên Chổi” có lượt xem từ vài trăm nghìn tới hơn gần 3 triệu và có tổng lượt đăng ký theo dõi là hơn 523 nghìn người. Tính tới nay, Youtuber này đã sản xuất, đăng tải hơn 620 video với nhiều nội dung khác nhau.

