Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM

Ngày 15/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trên đường, cây xanh và nhà dân trong khu dân cư Phú Hòa (phường Phú Lợi, TPHCM) xuất hiện rất nhiều sâu.

Người dân nơi đây lo lắng khi khi số lượng sâu rất nhiều và chưa xác định được liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không.

Theo lời người dân, sâu đã xuất hiện từ vài ngày nay, họ dùng chổi quét liên tục song vẫn không thể xử lý hết.

Một số hộ dân trong khu vực phải đóng cửa kín suốt ngày nhưng sâu vẫn theo những khe hở bò vào nhà.

Có người dân dùng thuốc diệt ruồi, muỗi để diệt trừ loại sâu này nhưng không hiệu quả.

Một số trẻ em bị nổi rộp đỏ, ngứa nghi do tiếp xúc với lông sâu.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết đã nắm thông tin. Cơ quan chuyên môn đang tiến hành các biện pháp để loại bỏ sâu.

Chia sẻ với phóng viên, một chuyên gia am hiểu về sâu bọ cho biết, thông qua hình ảnh có thể đây là loài sâu róm. Sâu róm có gai trên lông, bám vào da hoặc quần áo trong thời gian dài, tiếp tục gây ngứa hoặc các triệu chứng khó chịu khác.