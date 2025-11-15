Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM

Sự kiện: Thời sự

Rất nhiều sâu bò dày đặc trên đường và tràn vào nhà dân tại phường Phú Lợi (TPHCM). Người dân dù dùng chổi quét nhiều lần nhưng vẫn không xuể. Cơ quan chức năng đã tiến hành phun thuốc để xử lý tình trạng này.

Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM - 1

Ngày 15/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trên đường, cây xanh và nhà dân trong khu dân cư Phú Hòa (phường Phú Lợi, TPHCM) xuất hiện rất nhiều sâu.

Ngày 15/11, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, trên đường, cây xanh và nhà dân trong khu dân cư Phú Hòa (phường Phú Lợi, TPHCM) xuất hiện rất nhiều sâu.

Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM - 3

Người dân nơi đây lo lắng khi khi số lượng sâu rất nhiều và chưa xác định được liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không.

Người dân nơi đây lo lắng khi khi số lượng sâu rất nhiều và chưa xác định được liệu có gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ hay không.

Theo lời người dân, sâu đã xuất hiện từ vài ngày nay, họ dùng chổi quét liên tục song vẫn không thể xử lý hết.

Theo lời người dân, sâu đã xuất hiện từ vài ngày nay, họ dùng chổi quét liên tục song vẫn không thể xử lý hết.

Rợn người trước cảnh sâu ‘lạ’ bầy đàn tràn vào nhà dân ở TPHCM - 6

Một số hộ dân trong khu vực phải đóng cửa kín suốt ngày nhưng sâu vẫn theo những khe hở bò vào nhà.

Một số hộ dân trong khu vực phải đóng cửa kín suốt ngày nhưng sâu vẫn theo những khe hở bò vào nhà.

Có người dân dùng thuốc diệt ruồi, muỗi để diệt trừ loại sâu này nhưng không hiệu quả.

Có người dân dùng thuốc diệt ruồi, muỗi để diệt trừ loại sâu này nhưng không hiệu quả.

Một số trẻ em bị nổi rộp đỏ, ngứa nghi do tiếp xúc với lông sâu.

Một số trẻ em bị nổi rộp đỏ, ngứa nghi do tiếp xúc với lông sâu.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết đã nắm thông tin. Cơ quan chuyên môn đang tiến hành các biện pháp để loại bỏ sâu.

Liên quan đến vụ việc, đại diện UBND phường Phú Lợi cho biết đã nắm thông tin. Cơ quan chuyên môn đang tiến hành các biện pháp để loại bỏ sâu.

Chia sẻ với phóng viên, một chuyên gia am hiểu về sâu bọ cho biết, thông qua hình ảnh có thể đây là loài sâu róm. Sâu róm có gai trên lông, bám vào da hoặc quần áo trong thời gian dài, tiếp tục gây ngứa hoặc các triệu chứng khó chịu khác.

Quảng Ngãi: Hiện tượng kỳ lạ khi hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất
Quảng Ngãi: Hiện tượng kỳ lạ khi hàng ngàn con giun trồi lên mặt đất

Có nhiều nguyên nhân khiến giun trồi lên mặt đất như thiếu oxy, thay đổi nhiệt độ, thời tiết…

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Chi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/11/2025 15:24 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN