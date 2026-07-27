Nga phát triển tàu săn ngầm không người lái cỡ tàu khu trục đầu tiên trên thế giới

Đô đốc Alexander Moiseyev, Tư lệnh Hải quân Nga cho biết, dự án đã được đưa vào Chương trình Trang bị Vũ khí Quốc gia hiện hành. "Chúng tôi đang chế tạo một con tàu được thiết kế để phát hiện tàu ngầm và các mục tiêu dưới nước. Đây có thể xem là một lớp tàu hoàn toàn mới. Nó là tàu không người lái và sẽ trở thành nền tảng cho thế hệ các hệ thống không người lái trong tương lai", ông nói.

Tàu ngầm dự án 636.3 Varshavyanka của Nga. (Ảnh: RIA Novosti)

Trong nhiều thập kỷ, nhiệm vụ chống tàu ngầm chủ yếu do các tàu khu trục, máy bay tuần tra biển và trực thăng mang sonar đảm nhiệm. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ tự hành đang mở ra khả năng thay thế một phần các phương tiện có người lái bằng những nền tảng không người lái có thể hoạt động liên tục trên biển trong thời gian dài, mà không phải đối mặt với rủi ro về nhân lực.

Theo các nguồn tin của Nga, con tàu mới sẽ có kích thước tương đương một tàu khu trục, dù thiết kế chi tiết và các thông số kỹ thuật vẫn chưa được công bố.

Việc Nga đầu tư vào loại phương tiện này diễn ra trong bối cảnh nước này phải đối mặt với những thách thức ngày càng lớn từ hoạt động của các hạm đội tàu ngầm nước ngoài. Trong đó có các tàu ngầm diesel-điện của Nhật Bản, được đánh giá là thuộc nhóm yên tĩnh và hiện đại nhất thế giới, cùng các tàu ngầm tấn công hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp. Moscow cho rằng các hoạt động của những lực lượng này gần khu vực Bắc Cực sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm tới.

Tàu ngầm tấn công lớp Virginia hiện là lực lượng chủ lực của Hải quân Mỹ. Washington đặt mục tiêu xây dựng hạm đội gồm 66 chiếc, trong đó đã có 43 tàu được đặt hàng và nhiều chiếc đang trong quá trình đóng mới.

Năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Mark Esper từng công bố kế hoạch mở rộng lực lượng tàu ngầm tấn công lên khoảng 80 chiếc vào năm 2045 trong khuôn khổ chương trình Battle Force 45.

Nhiều đánh giá cho rằng ngành công nghiệp đóng tàu ngầm của Mỹ đang gặp khó khăn về năng lực sản xuất. Một số báo cáo nhận định Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ về tốc độ đóng mới tàu ngầm, trong khi các tàu ngầm thế hệ mới của Bắc Kinh cũng được cho là đang thu hẹp khoảng cách về tính năng, dù mức đầu tư thấp hơn đáng kể.

Nga hiện tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến chống ngầm và dưới mặt nước. Ngoài việc đưa thêm các tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M vào biên chế, Moscow cũng đang hỗ trợ Triều Tiên phát triển tàu ngầm hạt nhân đầu tiên, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trước năm 2030.

Theo đánh giá từ phía Nga, dù lực lượng tàu khu trục của Mỹ và nhiều nước châu Âu đang đối mặt với những thách thức trong quá trình hiện đại hóa, hạm đội tàu ngầm của Mỹ, cùng với lực lượng tàu ngầm của Anh và Pháp, vẫn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hoạt động hải quân của Nga.