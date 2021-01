Rét đậm, rét hại dồn dập tràn xuống miền Bắc trong tháng 1/2021

Những đợt không khí lạnh tràn về sẽ khiến thời tiết miền Bắc chuyển rét đậm, rét hại nhiều ngày trong tháng 1/2021, khả năng xuất hiện băng giá, mưa tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (1/1/2021), các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã nằm sâu trong khối không khí lạnh rất mạnh.

Lúc 6h sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là 0,4 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 3,2 độ C; Pha Đin (Điện Biên) 3,8 độ C; Cao Bằng 4 độ C…

Ngày hôm nay, Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ C, nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối

Dự báo, hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh phía Nam. Khu vực Trung Trung Bộ hôm nay có mưa, mưa rào vài nơi, trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào đêm và sáng sớm.

Các chuyên gia khí tượng đánh giá, đợt rét này ở Bắc Bộ tương đương với trận rét kỷ lúc xảy ra vào tháng 1/2016 (40 điểm ghi nhận tuyết rơi). Tuy nhiên, năm 2016 không khí lạnh mạnh kết hợp với cả hệ thống gió Tây mạnh ở 5.000m nên gây ra tình trạng rét ẩm, mưa tuyết xuất hiện nhiều nơi. Trong khi đó, đợt này chủ yếu là rét khô, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt không bằng năm 2016.

Về nhận định diễn biến thời tiết trong tháng 1/2021, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, dự báo, năm nay, nhiệt độ trung bình tháng 1/2021 thấp hơn so với nền nhiệt trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng từ 0,5-1 độ C.

“Trong tháng 1/2021, sẽ có khoảng 4-6 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến nước ta. Thời kỳ 20 ngày đầu tháng, nền nhiệt độ ở các tỉnh phía Bắc có xu hướng giảm thấp và khả năng xảy ra nhiều ngày rét đậm, rét hại hơn so với trung bình nhiều năm. Đề phòng hiện tượng băng giá, mưa tuyết tại vùng núi cao”, ông Hưởng nhận định.

Ông Hưởng nhận định thêm, hiện tượng La Nina (pha lạnh) còn duy trì từ nay đến nửa đầu năm 2021, sau đó có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính (Enso) vào mùa hè năm 2021.

Với xu thế đầu năm chịu tác động của hiện tượng La Nina, nửa cuối năm có xu hướng quay trở lại trạng thái trung tính nên khí hậu năm 2021 sẽ có khả năng có một số đặc điểm sau: Các tháng đầu năm, nền nhiệt độ có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn so với TBNN. Nắng nóng trong các tháng mùa hè tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn bình thường và không gay gắt như năm 2020.

Riêng về bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm trên khu vực Biển Đông, không ngoại trừ khả năng tháng 1/2021 vẫn có xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực phía Nam Biển Đông. Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới năm 2021 trên khu vực Biển Đông có xu hướng xấp xỉ hoặc ít hơn so với TBNN, ảnh hưởng đến đất liền tập trung nhiều trong các tháng cuối năm.

Trưởng phòng Dự báo khí hậu dự báo, trong những năm khí hậu chuyển pha của Enso, các hiện tượng thời tiết thường có những biến động mạnh nên trên phạm vi toàn quốc cũng như khu vực Biển Đông đề phòng bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp, mưa lớn cục bộ, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm, đặc biệt trong các tháng mùa hè năm 2021.

