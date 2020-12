Rét hại từ đêm nay ở miền Bắc có tái lập kỷ lục 40 điểm tuyết rơi như năm 2016?

Thứ Ba, ngày 29/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Từ đêm nay, miền Bắc hứng một đợt rét cực mạnh, gần tương đương với đợt rét kỷ lục năm 2016 khiến 40 điểm ghi nhận có tuyết rơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, chiều nay (29/12), đợt không khí lạnh (KKL) rất mạnh đang ở sát biên giới phía Bắc nước ta.

Từ chiều tối nay (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, tối và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày mai (30/12), KKL ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, sau đó ngày 31/12 có tác động đến Tây Nguyên và Nam Bộ.

Đợt KKL không chỉ gây giảm nhiệt mạnh trên đất liền và gây ra đợt rét đậm, rét hại thứ 2 của mùa đông năm nay.

Băng giá, sương muối khả năng xuất hiện nhiều nơi trong đợt rét nhất từ đầu đông 2020. Ảnh minh họa.

Từ ngày mai (30/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Các chuyên gia đánh giá, đợt rét đậm, rét hại lần này được dự báo là mạnh và sâu nhất kể từ đợt rét hồi tháng 1/2016. Đợt rét kỷ lục năm 2016 đã ghi nhận tới 40 địa điểm có tuyết rơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó, có những nơi rất hiếm khi thấy tuyết như đỉnh Ba Vì (Hà Nội); rừng Quốc gia Vụ Quang (Hà Tĩnh); huyện Kỳ Sơn (Nghệ An)…

So sánh đợt rét đậm, rét hại từ đêm nay và đợt rét năm 2016, ông Lê Thanh Hải - Tổng Thư ký Hội Khí tượng Thuỷ văn Việt Nam nhận định, khả năng đợt rét này không đạt đến mức độ như đợt rét cách đây 4 năm nhưng cũng rất đáng được chú ý.

“Đợt rét lần này sẽ khô hơn, có nắng hanh vào ban ngày, ít khả năng có tuyết rơi, nhưng sẽ nhiều nơi ở vùng núi có băng giá, sương muối”, ông Hải dự báo.

Ông Nguyễn Văn Hưởng – Trưởng phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia) nhận định thêm, đợt KKL từ đêm nay ở miền Bắc và đợt KKL đầu năm 2016 đều có cường độ rất mạnh.

Tuy nhiên, năm 2016 KKL mạnh kết hợp với cả hệ thống gió tây mạnh ở độ cao 5.000m nên gây ra tình trạng rét ẩm, mưa tuyết xuất hiện nhiều nơi. Trong khi đó, đợt này chủ yếu là rét khô, ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp, ban ngày có nắng nên cảm giác rét buốt không bằng năm 2016.

