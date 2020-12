Miền Bắc bước vào đợt rét cực mạnh: Những tỉnh nào là trọng tâm rét hại?

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 11:11 AM (GMT+7)

Đây là đợt rét đậm, rét hại thứ 2 từ đầu mùa đông năm 2020 và được đánh giá là đợt rét mạnh nhất kể từ tháng 1/2016.

Vùng núi khả năng có băng giá trong đợt lạnh rất mạnh ở miền Bắc. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng nay (30/12), bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ và hầu hết Bắc Trung Bộ.

Lúc 6h sáng, nhiệt độ nhiều nơi đã đồng loạt giảm xuống, thấp nhất là Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 5,2 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 10 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 10,9 độ C; tam Đường (Lai Châu) 11,2 độ C…

Dự báo, hôm nay (30/12), bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh rất mạnh nên từ ngày hôm nay (30/12) các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to.

Từ hôm nay (30/12), ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại (trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái) với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao dưới 0 độ C và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối.

Các tỉnh Trung Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C; các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét; từ ngày 31/12, ở Nam Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Gió đông bắc trong đất liền ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ cấp 3-4, vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Từ hôm nay (30/12) đến ngày 1/1/2021, ở vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió đông bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 10; vùng biển Trung Bộ, Nam Bộ gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,5-5,5m.

Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh; sóng biển cao từ 5,0-7,0m.

Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (30/12) không mưa. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 6-9 độ C.

Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-buoc-vao-dot-ret-cuc-manh-nhung-tinh-nao-la-trong-tam-ret-hai-5020203...Nguồn: http://danviet.vn/mien-bac-buoc-vao-dot-ret-cuc-manh-nhung-tinh-nao-la-trong-tam-ret-hai-502020301211122605.htm