Rác thải ùn ứ ở Vĩnh Yên (Phú Thọ) khi người dân chặn đường vào bãi rác Núi Bông

Bãi rác tạm Núi Bông quá tải, bốc mùi hôi thối dân không chịu được

Tại nhiều điểm tập kết, túi rác, bao tải, thùng chứa đầy rác xuất hiện ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến cảnh quan, vệ sinh môi trường và sinh hoạt của người dân.

Người dân mua bán hàng trên đống rác, muốn vào nhà phải trèo quà rác đề vào nhà.

Bà Nguyễn Thanh Thùy, người dân khu đô thị Chùa Hà, phường Vĩnh Yên, cho biết những ngày gần đây, việc thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn bị gián đoạn. Rác từ các hộ dân không được vận chuyển kịp thời khiến một số điểm tập kết quá tải, phát sinh mùi hôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Theo bà Thùy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm có phương án khắc phục, đưa hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác trở lại bình thường, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Nguyên nhân tình trạng ùn ứ rác liên quan đến việc vận chuyển rác đến bãi rác tạm Núi Bông gặp trở ngại. Bãi rác Núi Bông được đưa vào sử dụng từ tháng 5/2019, phục vụ tập kết, xử lý rác của thành phố Vĩnh Yên trước đây. Bãi rác nằm gần khu vực dân cư thuộc phường Vĩnh Phúc và xã Bình Xuyên.

Hiện lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý mỗi ngày của hai phường Vĩnh Phúc và Vĩnh Yên hơn 126 tấn. Trong đó, phường Vĩnh Phúc phát sinh gần 72 tấn/ngày, phường Vĩnh Yên hơn 54 tấn/ngày. Khi lượng rác phát sinh lớn, bãi rác tạm Núi Bông đã quá tải, trong khi hạ tầng xử lý chưa bảo đảm, đặc biệt là hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác.

Tình trạng đổ rác không đúng quy định cũng từng xảy ra, kéo theo mùi hôi, ruồi muỗi, nhất là trong những ngày nắng nóng hoặc sau mưa, ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh.

Những bất cập kéo dài khiến người dân sống gần bãi rác nhiều lần kiến nghị chính quyền. Ngày 1/7/2026, UBND phường Vĩnh Phúc tiếp nhận 10 đơn kiến nghị với 247 chữ ký của người dân Tổ dân phố Trại Giao, phản ánh các vấn đề liên quan đến hoạt động của bãi rác.

Khu bãi rác tạm Núi Bông chảy nước đen, bốc mùi hôi thối ra khu dân cư xung quanh.

Ngày 3/9, UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại với người dân Tổ dân phố Trại Giao, Hán Lữ và một số hộ dân khu vực Hoàng Oanh. Tại buổi đối thoại, người dân thống nhất cho phép tiếp tục tập kết rác tại Núi Bông đến hết ngày 30/9/2026, sau đó phải dừng.

Tuy nhiên, sáng 6/9, một xe chở rác không thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được phản ánh có hành vi đổ rác tại khu vực bãi tạm. Cơ quan công an đã tạm giữ phương tiện để xác minh. Đến chiều cùng ngày, nhiều người dân khu vực Hoàng Oanh, Hoàng Hương tập trung, dựng lán, dùng vật cản chặn đường vào bãi rác, không cho xe vận chuyển rác đi vào.

Việc này khiến hoạt động thu gom, vận chuyển rác tại các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc bị ảnh hưởng, dẫn đến rác thải sinh hoạt tiếp tục tồn đọng tại nhiều khu dân cư.

Người dân đề nghị giải pháp xử lý ổn định, lâu dài

Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Xuyên, người dân khu vực gần bãi rác tạm Núi Bông đã chịu ảnh hưởng trong thời gian dài. Những phản ánh liên quan đến mùi hôi, ruồi muỗi và tình trạng đổ rác không đúng quy định đã được chính quyền địa phương tiếp nhận và quan tâm giải quyết.

Ngày 7/9, UBND xã Bình Xuyên phối hợp UBND phường Vĩnh Phúc tổ chức đối thoại với người dân tại nhà văn hóa thôn Hoàng Hương. Tại buổi đối thoại, người dân nêu 7 ý kiến, tập trung vào các vấn đề như cơ sở pháp lý, thẩm quyền sử dụng bãi rác, khối lượng rác được phép tiếp nhận và khoảng cách từ bãi rác đến khu dân cư.

Người dân cũng đề nghị kiểm soát chặt tình trạng đổ rác không đúng quy định; có biện pháp giảm mùi, ruồi muỗi; đồng thời xây dựng phương án đóng cửa và phục hồi môi trường sau khi bãi rác dừng hoạt động. Tại buổi đối thoại, chính quyền hai địa phương tiếp tục đề nghị người dân tạo điều kiện để phường Vĩnh Phúc vận chuyển rác vào Núi Bông trong thời gian chuyển tiếp.

Theo phương án thống nhất, từ ngày 1/10, rác sẽ được vận chuyển đến Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản. Trong thời gian này, các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển, tập kết và xử lý rác, không để xảy ra tình trạng phương tiện đổ rác không đúng quy định, làm gia tăng bức xúc trong người dân.

Rác thải tồn đọng trên đường phố ở phường Vĩnh Phúc chưa được xử lý.

Công an phường Vĩnh Phúc và Công an xã Bình Xuyên được đề nghị phối hợp thành lập tổ kiểm soát phương tiện ra vào bãi rác, bảo đảm chỉ những xe thuộc Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được phép vận chuyển rác vào khu vực.

Ban Quản lý dự án phường Vĩnh Phúc và Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên được yêu cầu thực hiện các biện pháp hạn chế mùi, ruồi muỗi, chôn lấp đúng quy trình trong thời gian bãi rác còn tiếp nhận rác.

Đẩy nhanh phương án đưa rác về Nhà máy Trạm Thản

Để chuẩn bị cho phương án xử lý rác sau khi dừng tiếp nhận tại Núi Bông, ngày 7/9, UBND phường Vĩnh Phúc đã làm việc với Công ty TNHH Năng lượng môi trường TianYu Phú Thọ, chủ đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại xã Trạm Thản.

Theo thông tin được cung cấp, nhà máy đang hoàn thiện các thủ tục về giấy phép môi trường, dự kiến có thể tiếp nhận khoảng 200 tấn rác/ngày để hiệu chỉnh, chạy thử từ đầu tháng 9. Rác đưa vào nhà máy không yêu cầu phân loại trước. Bể chứa của nhà máy có sức chứa khoảng 16.000 tấn, khả năng lưu chứa tối đa khoảng 45 ngày mà không gây tác động môi trường ra bên ngoài.

Người dân chặn không cho xe rác vào bãi rác tạm núi Bông.

Trước nguy cơ rác tiếp tục ùn ứ tại phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc trong khi người dân khu vực Núi Bông không đồng thuận kéo dài thời gian tập kết, UBND phường Vĩnh Phúc đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh các thủ tục để sớm đưa Nhà máy Trạm Thản vào tiếp nhận, xử lý rác thải.

Trường hợp đến hết ngày 30/9 chưa thể chính thức đưa rác về nhà máy xử lý, phường Vĩnh Phúc đề nghị xem xét phương án tạm thời đưa toàn bộ rác thải của hai phường về khu vực bể chứa của Nhà máy Trạm Thản, tránh tình trạng rác tiếp tục tồn đọng tại khu dân cư.

Cùng với đó, địa phương đề nghị Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực Núi Bông; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, đổ rác không đúng quy định.

Tình trạng rác ùn ứ tại các phường Vĩnh Yên và Vĩnh Phúc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải có phương án thu gom, vận chuyển và xử lý ổn định trong thời gian chuyển tiếp. Trong khi người dân tại các khu dân cư cần rác được thu gom thường xuyên, người dân sống gần bãi rác tạm Núi Bông cũng mong muốn chấm dứt những ảnh hưởng kéo dài từ hoạt động tập kết rác.

Do đó, việc sớm hoàn tất các thủ tục để Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và phát điện tại Trạm Thản có thể tiếp nhận, xử lý rác được xem là một trong những giải pháp cần được ưu tiên. Cùng với đó là phương án cụ thể về vận chuyển, tiếp nhận rác trong thời gian chuyển tiếp, nhằm hạn chế phát sinh tình trạng rác ùn ứ tại khu dân cư.

Một số hình ảnh rác ngập ở Vĩnh Yên, Phú Thọ: