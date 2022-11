Rà soát giao dịch bất động sản của bị can trong vụ "chuyến bay giải cứu"

Sau khi nhận được văn bản của Bộ TN&MT về việc cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự "Đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo đề nghị của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an, Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá đã có chỉ đạo liên quan.

Liên quan đến vụ án hình sự "chuyến bay giải cứu", Sở TN&MT tỉnh Thanh Hoá yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát giao dịch bất động sản có đứng tên các bị can mà Bộ Công an cung cấp

Theo đó, Sở TN&MT Thanh Hoá đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hoá khẩn trương rà soát thông tin liên quan đến giao dịch, chuyển nhượng và sở hữu, sử dụng các bất động sản đứng tên các bị can theo thông tin cung cấp của Bộ Công an, gồm: Nguyễn Quang Linh (SN 21/8/1974, trú tại số 41 Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội); Nguyễn Thanh Hải (SN 31/5/1971, trú tại Chung cư SunGrand, số 69B Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội); Hoàng Anh Kiếm (SN 2/1/1978, trú tại 107, ngõ 924 Nguyễn Khoái, tổ 6, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Được biết, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Bộ Ngoại giao, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc về tội "Nhận hối lộ" đối với ông Nguyễn Quang Linh (SN 1974, trú tại Hà Nội), trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và ông Nguyễn Thanh Hải - Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cũng đã có công văn đề nghị tỉnh Thanh Hoá cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án hình sự liên quan tới các "chuyến bay giải cứu" từ nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19.

Cụ thể, tỉnh Thanh Hoá cần thống kê và cung cấp toàn bộ hồ sơ của khách sạn, resort đã nộp để xin là địa điểm cách ly đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về; Danh sách những đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu, đề xuất giải quyết hồ sơ của khách sạn, resort; Tài liệu thể hiện quá trình giải quyết từ khi tiếp nhận hồ sơ đến khi ban hành quyết định lựa chọn địa điểm cách ly; Danh sách những cá nhân tham gia quá trình xét duyệt hồ sơ của khách sạn, resort (cán bộ đề xuất, ký trình, ký ban hành)...

