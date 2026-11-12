Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Theo chương trình chất vấn, sáng 12/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ phát biểu mở đầu và chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Nội dung chất vấn bao gồm: Công tác phân bổ, quản lý và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân, nhất là đối với các công trình, dự án trọng điểm; bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó là những khó khăn, vướng mắc và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi và vốn đầu tư huy động theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ diễn ra từ 8h10 đến 10h30. (Ảnh: Quốc hội)

Quốc hội cũng chất vấn về công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài; giải pháp chống thất thu thuế, bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Nội dung đáng chú ý khác là các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí sản xuất, kinh doanh, thủ tục hành chính và các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, bộ trưởng các bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Sau khi kết thúc nhóm vấn đề thứ nhất, Quốc hội sẽ chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân.

Từ 15h45 đến 16h50 cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.