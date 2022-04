2 người mất tích do mưa lớn trái mùa ở miền Trung

Thứ Sáu, ngày 01/04/2022 10:33 AM (GMT+7) Chia sẻ

Trận mưa lớn trái mùa ở miền Trung đã làm hai người mất tích, bốn người bị thương và gây thiệt hại nhiều tài sản.

Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình mưa lũ tại miền Trung xảy ra mấy ngày gần đây.

Theo đó, khu vực miền Trung đang là thời gian đầu mùa khô nhưng mấy ngày qua đã xảy ra các trận mưa lớn trái mùa.

Cụ thể, do ảnh hưởng của không khí lạnh và vùng áp thấp, các tỉnh Trung bộ từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa đã có mưa to từ 100-200 mm, có nơi hơn 350 mm như Khe Tre (Thừa Thiên - Huế). Mưa lớn tập trung vào ngày 31-3.

Mưa lớn còn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh, sóng lớn tại các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên. Gió thực đo ngày 31-3 có thời điểm tại trạm Tuy Hòa (Phú Yên) đạt cấp 7; tại trạm Nhân Lý (Bình Định) cấp 8.

Một tàu cá bị sóng đánh hư hỏng tại Phú Yên. Ảnh: MINH KHÔI

Hậu quả đã khiến hai người mất tích do lốc xoáy khi trên ghe ra khu lồng bè nuôi tôm hùm để cho tôm ăn tại xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ngoài ra còn có bốn người bị thương do giông lốc ở Thừa Thiên - Huế.

Trận mưa lớn trái mùa này cũng làm hai nhà sập đổ (Phú Yên), 37 nhà tốc mái, hư hỏng (Huế; Phú Yên); 176 ghe, thuyền chìm, hư hỏng (Huế; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa); 2.450 lồng bè tôm hùm thiệt hại (Phú Yên).

Về nông nghiệp, có 13.484 ha lúa, 292 ha hoa màu ngập, ngã đổ (Phú Yên). Các địa phương vẫn đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Dự báo từ nay đến ngày 2-4, khu vực Trung bộ tiếp tục có mưa lớn, trong đó từ Hà Tĩnh-Quảng Ngãi mưa phổ biến 150-250 mm/đợt, có nơi trên 300 mm/đợt; trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lũ các sông Quảng Bình - Bình Định lên mức báo động (BĐ) 1; riêng các sông ở Quảng Ngãi lên mức BĐ1-BĐ2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông, khu đô thị.

Gió mạnh trên biển: Vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; Bắc Biển Đông gió cấp 7, giật cấp 8-9; ven biển Quảng Trị - Cà Mau gió cấp 6-7, giật cấp 8-9.

