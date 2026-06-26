Ngày 26/6, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Theo quyết định, phạm vi công nhận bao gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích 6.231,27km², dân số năm 2025 đạt 1.523.400 người. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại I. Ảnh: Tiến Sinh

Việc được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I là kết quả của quá trình phát triển toàn diện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, quy hoạch đô thị và tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh trong nhiều năm qua.

Những năm gần đây, Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP, cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư. Cùng với đó, hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược được đầu tư đồng bộ với các tuyến cao tốc kết nối liên vùng, cảng biển, cảng hàng không, các khu công nghiệp, khu đô thị hiện đại, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh phát triển hạ tầng, Quảng Ninh cũng chú trọng mở rộng không gian đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp theo hướng bền vững. Tỉnh hiện sở hữu hệ thống đô thị ngày càng hoàn chỉnh, đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng của khu vực Đông Bắc.

Việc đạt tiêu chí đô thị loại I không chỉ khẳng định vị thế và tầm vóc mới của Quảng Ninh trong tiến trình đô thị hóa quốc gia mà còn là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Đây được xem là bước chạy đà chiến lược để Quảng Ninh tăng tốc phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực đầu tư, xây dựng mô hình đô thị hiện đại, xanh, thông minh và bền vững, xứng đáng là cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc và cả nước.