Quảng Ninh bố trí tàu quân y, xuồng cơ động trực 24/24 trên vịnh Hạ Long

Từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24h hằng ngày trên Vịnh Hạ Long. Đây là nhiệm vụ thực hiện chỉ đạo của tỉnh Quảng NInh trong việc tăng cường đảm bảo an toàn phục vụ du khách tham quan và lưu trú trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: QMG.

Theo đó, tàu quân y và các xuồng cơ động thực hiện tuần tra từ 7h đến 18h hàng ngày tại các tuyến du lịch của Vịnh Hạ Long, trong đó có bố trí một tàu thường trực chốt trực tại đảo Ti Tốp. Từ 18h-7h sáng hôm sau, các tàu cơ động về đảo Tuần Châu để tổ chức trực ban 24/24h, đảm bảo ứng trực toàn thời gian. Ảnh: QMG.

Trên tàu quân y đều được trang bị đầy đủ thiết bị sơ cứu, y tế và phục vụ việc cứu hộ, cứu nạn trên biển cùng với hệ thống bản đồ và thông tin liên lạc. Ảnh: QMG.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, cho biết trung bình mỗi kíp trực bố trí 6-8 người, gồm có tổ thông tin, tổ quân y. Trên tàu quân y cũng trang bị 4 cáng cứu thương và các bình ô xy, bình cứu hỏa... để sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên Vịnh Hạ Long khi có tình huống. Ảnh: QMG.

Theo đại diện Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, mục đích của việc tăng cường các tàu tuần tra, chốt chặn là bảo đảm an toàn cho tàu du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long, tạo niềm tin cho khách du lịch tham quan trên vịnh. Ảnh: QMG.

Cùng với Bộ CHQS tỉnh, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn tại các cảng bến. Nhiều tổ công tác được bố trí tuần tra khép kín trên các tuyến luồng, phối hợp với cơ quan cảng vụ. Sở Xây dựng kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định bảo đảm ATGT đường thủy trên các tàu du lịch khi các phương tiện này neo đậu tại các điểm tham quan chờ du khách. Ảnh: QMG.

Theo thống kê từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nhu cầu khách tham quan Vịnh tăng đều qua từng năm, thường chiếm khoảng 20% tổng lượng khách đến tỉnh. Để khai thác, phát huy hiệu quả những lợi thế, tiềm năng nổi trội của Vịnh, tỉnh Quảng Ninh đã đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới vào khai thác; hình thành, phát triển các sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, hướng đến phân khúc thị trường cao cấp...Ảnh: QMG.

Tỉnh Quảng NInh cũng chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ đội tàu đưa khách tham quan Vịnh với hệ số an toàn được siết chặt; công tác điều hành được đổi mới; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ được chuẩn hóa. Hiện trên Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó có gần 200 tàu lưu trú nghỉ đêm. Ảnh: QMG .