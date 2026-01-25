Quảng Ngãi xác định chủ đầu tư cho ba khu đô thị quy mô hơn 1 tỷ USD

Ba khu đô thị tại Măng Đen có quy mô gần 790 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin tìm được chủ đầu tư cho ba dự án khu đô thị quy mô lớn tại xã Măng Đen, tổng diện tích gần 790 ha và tổng mức đầu tư xấp xỉ 26.500 tỷ đồng.

Cụ thể, các dự án gồm khu đô thị số 1, số 4 và số 5. Trong đó, khu đô thị số 4 là dự án có quy mô lớn nhất, diện tích khoảng 247 ha, tổng vốn đầu tư hơn 10.200 tỷ đồng và quy mô dân số dự kiến khoảng 11.400 người.

Dự án được định hướng phát triển theo mô hình thung lũng văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp, tích hợp các loại hình nhà ở, dịch vụ, thương mại và du lịch. Khu đô thị số 1 do Liên danh Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt và Công ty TNHH Quản lý Bất động sản Ngôi sao Phú Quốc làm chủ đầu tư.

Một góc tại xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Công ty TNHH Quản lý Hạ tầng Nam Việt cũng là chủ đầu tư thực hiện khu đô thị số 5. Dự án này có diện tích gần 277 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 9.600 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến hơn 30.300 người. Khu đô thị số 5 được định vị là khu đô thị cửa ngõ, gắn với các hoạt động giao thương, công nghiệp hỗ trợ và hệ thống dịch vụ.

Cuối cùng là khu đô thị số 1. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World làm chủ đầu tư. Khu đô thị số 1 có diện tích khoảng 264 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.647 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 7.738 người. Dự án hướng tới phát triển khu đô thị thể thao, chăm sóc sức khỏe, kết hợp nhà ở, dịch vụ và du lịch nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch, cả ba dự án sẽ được triển khai từ năm 2025 và dự kiến hoàn thành vào năm 2034. Khi hoàn thành, cả ba khu đô thị kỳ vọng sẽ tạo ra diện mạo mới cho xã Măng Đen, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn trong định hướng phát triển du lịch nghỉ dưỡng của khu vực.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cũng đang trong quá trình tìm chủ đầu tư tham gia phát triển khu đô thị mới tại xã Bình Sơn.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 626 tỷ đồng, tổng diện tích quy hoạch khoảng 23,332 ha, bao gồm đất, mặt nước và mặt bằng xây dựng. Quy mô dân số khoảng 1.600 người,

Về cơ cấu sử dụng, đất ở chiếm hơn 7,6 ha, tương ứng 32,79% tổng diện tích. Phần lớn quỹ đất ở được bố trí cho nhà ở liền kề với hơn 6,6 ha (28,52%). Diện tích đất dành cho nhà ở chung cư, bao gồm nhà ở xã hội là gần 1 ha, chiếm 4,27%.

Ngoài ra, dự án còn bố trí đất cho các hạng mục như công trình hạ tầng xã hội, giáo dục, dịch vụ, cây xanh công cộng, bãi đỗ xe, giao thông, hạ tầng kỹ thuật,…

Theo kế hoạch, dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.