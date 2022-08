Quặn lòng trước nỗi đau của gia đình 3 cảnh sát anh dũng hy sinh trong biển lửa

Khi 8 người dân trong tòa nhà 6 tầng được các CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đưa ra ngoài an toàn, thì bất ngờ toàn bộ trần nhà trên tầng 4 bị đổ sập. Lửa dữ và không biết cơ man nào những tấm trần phía trên trùm lên người 3 CBCS khiến các anh hy sinh.

Lãnh đạo Công an TP Hà Nội thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các đồng chí hy sinh anh dũng.

Thủ tướng Chính phủ có Công điện chỉ đạo về vụ cháy làm 3 Cảnh sát hy sinh Chủ tịch nước chia buồn với lực lượng Công an và gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy

Nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8 trong tối 1/8 ngập tràn những nỗi đau đớn khôn xiết của đồng đội và thân nhân 3 CBCS hy sinh. Cùng lúc, những người thân trong gia đình Trung tá Đặng Anh Quân, Đội trưởng; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc khi nhận được tin dữ đã có mặt tại đây. Khuôn mặt ai cũng thất thần, đau đớn.

Thượng tá Nguyễn Hào Hùng, Phó Trưởng Công an quận Cầu Giấy nghèn nghẹn nước mắt cho biết: Trung tá Đặng Anh Quân mới luân chuyển về nhận nhiệm vụ làm Đội trưởng Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ của Công an quận Cầu Giấy được vài tháng. Tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn hàng trăm vụ cháy, dẫu biết hiểm nguy vây quanh, nhưng CBCS trong đơn vị không ai có thể ngờ được rằng vụ cháy quán karaoke ở Quan Hoa lại là lần làm nhiệm vụ cuối cùng của Trung tá Đặng Anh Quân và 2 CBCS của mình là Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc.

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, vừa dự họp HĐND TP nghe tin sự việc đã vội vã đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, để chia sẻ mất mất với thân nhân 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Không còn sức để khóc, bà Trần Thị Thủy, mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân ngất lên ngất xuống vì đau đớn. Bố mất từ sớm, Trung tá Đặng Anh Quân ở cùng với mẹ, sau khi lập gia đình, vợ chồng anh và mẹ sống trong căn nhà nhỏ ở đường Láng thuộc phường Láng Thượng, quận Đống Đa.

Mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân và người thân, đồng đội bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi anh dũng của anh.

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của Trung tá Đặng Anh Quân ngoài việc trông nom các cháu còn tranh thủ bán chè chén ở đầu ngõ. Dẫu cuộc sống khó khăn, vất vả, nhưng nhờ sự tảo tần, gương mẫu của gia đình, bố mẹ, 2 con của anh Quân và chị Nguyễn Thị Hiền đều học rất giỏi.

Ngồi cạnh chị Hiền đang khóc ngất trên chiếc ghế bên ngoài nhà tang lễ, cháu Đặng Anh Quế, con của Trung tá Đặng Anh Quân vừa khóc vừa gọi tên bố trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

Chị Nguyễn Thị Thu Huyền ( vợ anh Quân) ngất lịm khi đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 gặp mặt chồng lần cuối, được các y bác sĩ Bệnh viện 19-8 kịp thời sơ cứu, chăm sóc.

Ở hàng ghế bên cạnh, chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh cũng như người vô hồn trước nỗi đau đớn quá khủng khiếp ập đến bất ngờ với gia đình và bản thân. Binh nhất Nguyễn Đình Phúc thiệt thòi hơn chúng bạn khi bố cũng mất sớm. Hai mẹ con nương tựa vào nhau trong sự đùm bọc yêu thương của gia đình hai bên nội ngoại. Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn song Phúc lại học rất giỏi, thi đỗ, học và đứng trong hàng ngũ CAND.

Người thân của các đồng chí Đỗ Đức Việt và Nguyễn Đình Phúc đau đớn trước mất mát vô cùng lớn lao, đột ngột.

Đại tá Trần Ngọc Dương và Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trò chuyện, động viên chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh ( mẹ Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, áo đen bên trái) và anh Đỗ Văn Tư ( bố đồng chí Đỗ Đức Việt).

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh lần hồi bán đồ ăn nuôi con ăn học, trưởng thành. Biết con yêu thích nghề công an, chị Hạnh dù lo lắng nhưng ủng hộ cho nguyện vọng, ước mơ của Phúc. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng còi báo cháy, tim chị lại như thót lại, chỉ khi nào con gọi điện trở về nhà mới yên tâm phần nào.

Trong chiều 1/8, khi đang ở nhà dọn dẹp, linh cảm có chuyện chẳng lành, chị đứng ngồi không yên. Khi thấy chỉ huy của Công an quận Cầu Giấy đến tận nhà, nước mắt nghẹn ngào, chị òa lên khóc nức nở, lao đến bệnh viện.

Cùng chung nỗi đau đớn mất mát vô bờ, những thân nhân của Trung úy Đỗ Đức Việt đứng khóc nghẹn bên ngoài Nhà tang lễ của Bệnh viện 19-8. Việt học rất giỏi và ước mơ trở thành người chiến sĩ cứu hỏa đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào trường Đại học PCCC.

Trong mắt của đồng đội, bạn bè và gia đình, Việt là một chành trai mạnh mẽ nhưng rất giàu tình cảm. Cứ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về nhà, Việt lại ôm mẹ, rồi tất tả phụ giúp mẹ những công việc trong gia đình.

Trên facebook cá nhân của Việt là những hình ảnh thân thương về gia đình, người thân, đồng đội, trong đó không thể thiếu những trận chiến đấu với giặc lửa mà anh và đồng đội đã trải qua. Trong rất nhiều những hình ảnh của Việt với bộ quân phục PCCC, chúng tôi ấn tượng nhất là bức hình Việt ngồi cạnh, âu yếm chú chó vừa được anh và đồng đội cứu sống trong đám cháy nhà dân. Chỉ có những trái tim yêu thương mới có thể quên mình, bất chấp hy sinh, dũng cảm lao vào biển lửa chỉ để cứu sống những tài sản dù là nhỏ bé của người dân như vậy.

Chị Nguyễn Thị Cúc, mẹ của Việt chẳng còn sức lực và nước mắt để khóc trước nỗi đau, mất mát quá lớn lao và đột ngột. Chị ngồi dựa trên chiếc ghế cạnh chị Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, mẹ của Binh nhất Nguyễn Đình Phúc, đôi mắt dường như vô hồn nhìn vào nhà tang lễ, nơi phía trong đó có các đồng nghiệp của con trai mình đang nén đau thương làm thủ tục lo hậu sự cho Việt và hai đồng đội dũng cảm hy sinh.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8, chia sẻ mất mất với thân nhân 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, anh Đỗ Văn Tư, Trưởng Công an xã Hòa Sơn (huyện ứng Hòa, Hà Nội), bố của Việt cho biết: Việt là anh cả trong gia đình, nhà có hai anh em, cô em gái Việt hiện đang học cấp 3 trường chuyên sư phạm.

Trước đây, anh Tư làm cán bộ Công an quận Hà Đông, hiện anh xung phong làm Trưởng Công an xã Hoà Sơn. Nhà anh ở Hà Đông, có khi đến 2-3 tuần, anh mới ghé được về thăm nhà. Khoảng 16h hôm nay, anh Tư nhận được thông tin khi đứa cháu trai gọi điện, hốt hoảng báo tin hình như Việt và 2 chiến sĩ nữa trong Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy gặp nạn, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đau xót và bất ngờ, anh vội gác công việc, bắt xe ôm đi đến Bệnh viện 19-8 vì sợ nếu bắt ô tô vào giờ tan tầm dễ tắc đường, đồng thời gọi điện về cho vợ. Nhưng anh sợ vợ không chịu được nỗi đau lớn lao này nên vẫn giấu, chỉ nói là con trai bị thương và bảo vợ bắt xe ngay đến Bệnh viện 19-8.

Nhận được thông tin của chồng, chị Cúc vội vã đón xe ôm đến Bệnh viện 19-8 với hy vọng kịp đến để chăm sóc, chữa trị cho con trai. Thế nhưng, không ngờ Việt đã hy sinh, chị đâu được được gặp con lần cuối!

Người thân của 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC Công an quận Cầu Giấy hy sinh đang khóc ngất vì đau đớn khi đến nhà tang lễ Bệnh viện 19-8 để gặp mặt 3 chiến sĩ hy sinh lần cuối.

Anh Tư cho biết, Việt rất năng nổ, hay tham gia công tác tuyên truyền PCCC cho các em học sinh ở trường, rất tâm huyết với công tác PCCC. Việt năm nay mới tròn 24 tuổi, chưa kịp lập gia đình. Việt còn hứa với mẹ cuối năm nay sẽ cưới vợ.

“Từ bé đến giờ Việt ngoan, hiền, chưa bao giờ làm bố mẹ phải phiền lòng và rất say mê với nghề chữa cháy. Việt hứa cuối năm nay sẽ cưới vợ và nhất định sẽ ở gần để còn chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già. Nhưng giờ đây, con đã không thực hiện được lời hứa với bố mẹ nữa rồi..." - anh Tư nghẹn ngào.

Đại tá Dương Đức Hải cùng với Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội và rất đông chỉ huy, CBCS của Công an quận Cầu Giấy, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội cũng có mặt, túc trực ở Nhà tang lễ 19/8 để thăm hỏi, động viên các gia đình Trung tá Đặng Anh Quân; Trung úy Đỗ Đức Việt và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc cũng như chỉ đạo CBCS lo chuẩn bị lễ tang cho các CBCS hy sinh chu đáo nhất theo đúng nghi lễ CAND.

Trên khuôn mặt những người lãnh đạo Công an TP và chỉ huy, CBCS Công an quận Cầu Giấy, các đơn vị, không ai giấu nổi những giọt nước mắt đau đớn trước sự hy sinh anh dũng, mất mát vô cùng lớn lao này.

