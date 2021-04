Quá khứ đen tối của đối tượng biến phòng bệnh thành phòng “bay lắc” tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I

Theo bố đẻ của Quý, đối tượng từng thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông với tàu hoả và bị bệnh về thần kinh sau đó.

Nguyễn Xuân Quý tại trụ sở công an

Liên quan đến vụ bắt băng nhóm biến phòng bệnh thành phòng “bay lắc” tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, ngày 1/4, thông tin từ phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra, mở rộng vụ án Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý xảy ra tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I do Nguyễn Xuân Quý (SN 1983, trú tại tổ 22 khu Ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) cầm đầu.

Các đồng phạm cùng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974); Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983); Nguyễn Công Thường (SN 1986); Lê Hoàng Hải (SN 1995, cùng trú TP.Hà Nội) và đặc biệt là Nguyễn Anh Vũ (SN 1986, trú tại thôn Bình Vọng, xã Văn Bình, huyện Thường Tin, Hà Nội), hiện đang là Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I.

Theo hồ sơ, Quý có lý lịch bất hảo khi có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến các tội danh Gây rối trật tự công cộng, Cưỡng đoạt tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ việc, cùng ngày, ông N (SN 1950, trú huyện Thanh Trì, bố đẻ Quý) chia sẻ, gia đình nhận được tin Quý bị cơ quan công an bắt giữ vào chiều 31/3. Nhận tin, gia đình ông đã tức tốc vào viện tuy nhiên Quý đã bị cơ quan công an đưa đi.

Ông N lo lắng cho tương lai của cháu nội sau khi nghe tin con trai phạm pháp

Ông N cho hay trước đây, Quý từng thoát chết trong một vụ tai nạn giao thông với tàu hoả vào năm 2016 khi đang chở nhóm bạn đi chơi, băng qua đường ray. Vụ tai nạn khiến nhóm bạn tử vong, riêng Quý thoát nạn. Ít lâu sau, Quý bị bệnh về thần kinh.

“Trước khi bị bệnh, nó (Quý - PV) không ở cùng vợ chồng tôi nhiều mà lang thang, chơi với bạn bè. Khi gặp nạn, nó được vợ chồng tôi đưa về nhà chăm sóc. Quãng thời gian này, nó thường xuyên đập phá đồ đạc, có lần còn vác dao dọa chém tôi”, ông N kể về cuộc sống của Quý.

Sau nhiều biểu hiện nghiêm trọng của Quý, gia đình đã đưa đối tượng đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương I điều trị.

Nói thêm về cuộc sống của con trai, ông N cho biết gia đình ông có 6 người con, ai cũng trưởng thành và có gia đình riêng, chỉ có Quý là khác biệt khi vướng lao lý.

Thời thanh niên, Quý kết hôn sớm và có với vợ hai người con đủ nếp đủ tẻ. Tuy nhiên, Quý và vợ ly hôn sau khi sinh hạ con gái út được ít ngày. Ly hôn, Quý nuôi con trai lớn trong khi vợ Quý đưa con gái về quê sinh sống.

Từ sau biến cố gia đình, Quý thường xuyên chơi bời. Căn nhà mà bố mẹ cho cũng được Quý mang đi cầm cố để nướng vào những cuộc vui. Thậm chí, Quý còn đưa con trai về cho bố mẹ nuôi để lao theo những cuộc vui.

“Giờ cháu tôi (con trai Quý - PV) đã lớn, đã nhận thức được. Tôi chỉ lo khi biết được việc bố làm, tương lai cháu sẽ bị ảnh hưởng”, ông N tâm sự.

Bệnh viện tâm thần Trung ương I nơi Quý biến phòng bệnh thành phòng “bay lắc”

Trước đó, tháng 1/2021, phòng PC04 đã phát hiện một băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Xuân Quý cầm đầu.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Quý là đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Do thời gian ở bệnh viện lâu, Quý tạo quan hệ thân thiết với một số cán bộ phục vụ trong viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu của Quý.

Tại phòng điều trị, Quý đã cải tạo thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laser để phục vụ những cuộc “bay lắc”. Táo tợn hơn, Quý cùng đàn em mời bạn bè, thậm chí cả “gái gọi” đến để sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, tham gia bữa tiệc thác loạn cùng Quý có cả cản bộ của bệnh viện.

Ngoài ra, Quý cũng sử dụng phòng “bay lắc” này để giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng đến mua ma túy thường giả danh là người nhà chăm sóc bệnh nhân để thực hiện các giao dịch mua bán ma túy.

Đến ngày 20/3, căn cứ tài liệu thu thập được, phòng PC04 đã triệt phá chuyên án, bắt giữ Quý và 4 đối tượng Ngọc, Nguyên, Thường và Hải. Tang vật thu giữ hơn 6 kg ma tuý tổng hợp.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ thêm Nguyễn Anh Vũ. Qua test nhanh, Vũ dương tính với ma túy.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội Mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Không tố giác tội phạm của mình.

