Phớt lờ hiệu lệnh, thanh niên tông xe gãy chân Đại úy CSGT

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vào ngày 5/10, một Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) bị người điều khiển phương tiện tông xe vào người dẫn đến bị thương.

Theo thông tin, vào khoảng 11h03 cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL5, thuộc phường Đông Hải, TP Hải Phòng, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 3 phát hiện N.S.H (SN 1999, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô BKS 15G1-378.98, phía sau đèo H.V.D (SN 1999, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) đi sai làn đường.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, lãnh đạo các phòng Tổ chức cán bộ, Cảnh sát giao thông và chỉ huy Đội CSGT số 3 thăm Đại úy Vũ Sơn Tùng tại bệnh viện. Ảnh: Cơ quan Công an.

Phát hiện sự việc, Tổ công tác CSGT ra hiệu lệnh dừng xe nhưng N.S.H không chấp hành mà cố tình lao thẳng phương tiện vào vị trí Đại úy Vũ Sơn Tùng. Cú tông mạnh của phương tiện khiến Đại úy CSGT ngã ra đường, gãy xương cẳng chân và trật khớp cổ chân phải.

Tổ công tác tiến hành khống chế 2 đối tượng, bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm. Cùng với đó, lực lượng CSGT nhanh chóng đưa Đại úy Vũ Sơn Tùng đi phẫu thuật cấp cứu tại bệnh viện

Đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ CSGT bị thương trong khi làm nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung hỗ trợ điều trị tốt nhất cho cán bộ chiến sỹ, đồng thời xử lý nghiêm hành vi có dấu hiệu chống người thi hành công vụ theo đúng quy định.