Phiên chợ ném cà chua 'độc nhất vô nhị' ở xứ Thanh

Ngày 22/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), hàng nghìn người dân đổ về bãi bồi ven sông Hoàng, thuộc tổ dân phố Chùy Lạc Giang, xã Đông Hoàng cũ (nay là phường Đông Sơn, Thanh Hóa) để tham gia phiên chợ Chuộng. Đây là phiên chợ “độc nhất vô nhị”, được tổ chức duy nhất một lần trong năm.

Theo người dân địa phương, phiên chợ bắt nguồn từ thời nhà Lê. Tương truyền, vào mùng 6 Tết, có một vị tướng bị giặc truy đuổi chạy qua vùng đất xã Đông Hoàng. Để tránh bị phát hiện, ông đã ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ như thường lệ. Khi quân địch kéo đến, chúng tưởng đó chỉ là một phiên chợ bình thường nên không đề phòng. Đến khi vị tướng phát lệnh tấn công, quân địch bất ngờ, không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng có công dẹp giặc, cứ đến ngày mùng 6 Tết Nguyên đán hằng năm, người dân lại nô nức họp chợ và trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương.

Điều đặc biệt tại phiên chợ là màn ném cà chua vào nhau để lấy may.

Người dân quan niệm, tại phiên chợ, ai bị ném cà chua càng nhiều sẽ càng gặp nhiều may mắn trong năm mới.

Để chuẩn bị cho phiên chợ, khắp nơi ở chợ bày bán "vũ khí" đặc biệt là “cà chua”.

Theo ghi nhận, các bạn nữ thường là "tâm điểm" để các bạn nam ném cà chua.

"Năm nào bọn em cũng tham gia phiên chợ này. Dù bị ném nhiều cà chua nhưng hầu hết đều tỏ ra vui vẻ, không cáu giận hay trách móc ai", Quỳnh Anh (25 tuổi) bày tỏ.

Các nhóm thanh thiếu niên đứng từng góc để ném cà chua vào các nhóm khác.

Sau mỗi màn "chiến đấu", vỏ cà chua rơi vương vãi khắp mặt đất.

Tại phiên chợ, nhiều mặt hàng như rau, củ, quả, bánh đa gấc cũng được bày bán để người dân mua làm quà may mắn dịp đầu xuân năm mới.

Để đảm bảo an toàn cho lễ hội, lực lượng công an được tăng cường để phân luồng giao thông; bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.