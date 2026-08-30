Phát hiện xe Audi "đua tốc độ" 120km/h qua khu đông dân cư

Ngày 30/8, Đội CSGT đường bộ số 4 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang xác minh chủ sở hữu phương tiện và người lái xe ô tô du lịch Audi “đua tốc độ” 120km/h trên đường qua khu đông dân cư để lập hồ sơ phạt nguội theo quy định pháp luật.

Trước đó vào lúc 16h06’ chiều 27/8, trong lúc tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 đang thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến đường Hùng Vương, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một xe ô tô có dấu hiệu vi phạm tốc độ rất nghiêm trọng.

Hình ảnh xe Audi "đua tốc độ" 120km/h được CSGT trích xuất dữ liệu từ hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng.

Thông qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dụng, tổ công tác ghi nhận phương tiện vi phạm là xe ô tô du lịch màu trắng, nhãn hiệu Audi, mang biển kiểm soát 52U-xxxx ở TP Hồ Chí Minh. Kết quả trích xuất dữ liệu cho thấy, chiếc xe Audi “đua tốc độ” lên tới 120km/h, trong khi đó đoạn đường này có quy định tốc độ tối đa cho phép 60km/h. Điều đáng nói là địa điểm xe ô tô nêu trên vi phạm tốc độ nằm trong khu vực đông dân cư, có biển báo để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhận biết và chấp hành.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với chứng cứ thu thập được, người điều khiển xe ô tô Audi 52U-xxxx đã có hành vi vi phạm điểm a, khoản 7, điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ. Ngoài việc bị xử phạt hành chính bằng tiền từ 12-14 triệu đồng, tài xế vi phạm còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.