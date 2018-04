Phát hiện trưởng phòng thẩm định tử vong trong tư thế treo cổ ở tầng 3

Chủ Nhật, ngày 22/04/2018 22:33 PM (GMT+7)

Khi lên tầng 3, người thân tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Tối 22/4, Công an phường Hà Huy Tập vẫn đang phối hợp với Công an TP.Vinh (Nghệ An) phong tỏa hiện trường, điều tra vụ người đàn ông tử vong ở nhà riêng.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, người thân ông T. K. Q. (SN 1977) lên tầng 3 của ngôi nhà trong ngõ 161, đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập thì phát hiện ông này đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, nạn nhân Q. là Trưởng phòng thẩm định thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An.

Được biết, ông Q. có vợ và hai con nhỏ. Theo người dân địa phương, cách đây một ngày, nạn nhân đã định tự tử nhưng không thành.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được Công an điều tra làm rõ.