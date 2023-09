Phát hiện tài xế ôtô biển xanh vi phạm nồng độ cồn

Tối 22-9, Tổ công tác số 5 của Bộ Công an phối hợp với Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

Mỗi tổ công tác gồm CSGT, CSCĐ và đặc biệt có cả lực lượng kiểm tra điều lệnh của Bộ Công an đi cùng giám sát.

Một chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường Lê Lợi, TP Vinh.

Khoảng gần 21 giờ, chốt công tác trên đường Lê Lợi đoạn gần giao với Nguyễn Thị Minh Khai dừng kiểm tra ôtô biển xanh 37A-000.98, do tài xế Lê Xuân H. (ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,173 mg/lít khí thở. Ngay lập tức, chốt công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan theo quy định.

Được biết, xe ôtô biển kiểm soát 37A-000.98 đăng ký của Ban Quản lý dự án huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, hiện xe do Văn phòng UBND huyện này quản lý, sử dụng.

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện tài xế xe ôtô biển xanh vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Facebook

Trước đó, ngày 21-9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành văn bản xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông gây ra tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]