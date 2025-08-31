Phát hiện lượng lớn xác pháo tự chế tại hiện trường vụ nổ ở Lâm Đồng

Ngày 31-8, lãnh đạo xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ nghi do pháo tự chế. Vụ việc xảy ra khoảng 21 giờ ngày 30-8 tại căn nhà cấp 4 ở thôn Phú Hiệp 3, do ông Nguyễn Hữu Từ đứng tên chủ sở hữu và hiện đang cho thuê.

Vụ nổ lớn xảy ra khiến ngôi nhà bị xé toạc, hư hỏng nặng.

Vụ nổ làm nhiều mảng tường, vách, trần nhà bị xé toạc, hư hỏng nặng. May mắn thời điểm xảy ra vụ nổ không có người trong nhà nên không gây thương vong.

Lực lượng chức năng xã Gia Hiệp đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận bên trong nhà có một lượng lớn xác pháo tự chế, phần lớn đã bị cháy đen.

Hiện Công an xã Gia Hiệp đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ.