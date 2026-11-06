Ôtô biến dạng sau khi tông xe bơm bêtông ở Nha Trang

Khoảng 19h, ôtô 5 chỗ biển số Thái Nguyên chở hai nam, hai nữ chạy trên đường Nguyễn Xiển, hướng về đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang. Đến gần dốc Cô Nuôi, xe va chạm với xe bơm bêtông cần đi chiều ngược lại.

Ôtô biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn

Cú tông mạnh khiến đầu ôtô 5 chỗ biến dạng, lao sang làn đường ngược chiều. Xe bơm bêtông bị móp nhẹ. Sau tai nạn, tài xế xe bơm bêtông cùng 4 người trên ôtô 5 chỗ mở cửa thoát ra ngoài. Một số người bị xây xước, tinh thần hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết xe qua hiện trường.