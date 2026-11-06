Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Ôtô biến dạng sau khi tông xe bơm bêtông ở Nha Trang

Sự kiện: Thời sự

Khánh Hòa - Ôtô chở 4 người va chạm với xe bơm bêtông đang xuống dốc khiến phần đầu biến dạng, những người trên xe bị xây xước, tối 5/11.

Khoảng 19h, ôtô 5 chỗ biển số Thái Nguyên chở hai nam, hai nữ chạy trên đường Nguyễn Xiển, hướng về đường 2 Tháng 4, phường Bắc Nha Trang. Đến gần dốc Cô Nuôi, xe va chạm với xe bơm bêtông cần đi chiều ngược lại.

Ôtô biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn

Ôtô biến dạng sau tai nạn. Ảnh: Bùi Toàn

Cú tông mạnh khiến đầu ôtô 5 chỗ biến dạng, lao sang làn đường ngược chiều. Xe bơm bêtông bị móp nhẹ. Sau tai nạn, tài xế xe bơm bêtông cùng 4 người trên ôtô 5 chỗ mở cửa thoát ra ngoài. Một số người bị xây xước, tinh thần hoảng loạn.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Lực lượng chức năng có mặt phân luồng, điều tiết xe qua hiện trường.

Xe giường nằm chở 20 khách tông liên hoàn 4 ô tô trước chợ Thủ Đức
Xe giường nằm chở 20 khách tông liên hoàn 4 ô tô trước chợ Thủ Đức

Xe khách giường nằm chở 20 người tông liên hoàn 4 ô tô trước chợ đầu mối Thủ Đức (TPHCM), khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông ùn ứ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bùi Toàn ([Tên nguồn])

Nguồn: https://vnexpress.net/oto-bien-dang-sau-khi-tong-xe-bom-betong-o-nha-trang-...

-05/11/2026 20:29 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN