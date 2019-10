Ông Trương Minh Tuấn vi phạm vì lời hứa tạo điều kiện làm Bộ trưởng

Chủ Nhật, ngày 20/10/2019 09:30 AM (GMT+7)

Trong thương vụ MobiFone mua cổ phần của AVG trái pháp luật, ông Trương Minh Tuấn khai, việc thực hiện theo chỉ đạo của ông Nguyễn Bắc Son (lúc đó đang là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) một phần vì được ông Son hứa hẹn tạo điều kiện thuận lợi để làm Bộ trưởng.

Viện KSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn cùng 12 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (viết tắt là MobiFone) mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Theo cáo trạng, trước khi MobiFone mua cổ phần của AVG, tình hình tài chính của AVG rất khó khăn, kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn. Để nâng cao giá trị AVG, Phạm Nhật Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị của AVG đưa ra thông tin việc AVG đang được đối tác nước ngoài trả giá mua 700 triệu USD và AVG đã nhận tiền đặt cọc 10 triệu USD để đàm phán với MobiFone về giá mua bán AVG. Cơ quan tố tụng xác định, qua điều tra thấy những thông tin do Vũ đưa ra không có căn cứ.

Đồng thời, Phạm Nhật Vũ nhiều lần liên hệ, trao đổi, đề nghị Nguyễn Bắc Son, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT); Trương Minh Tuấn, lúc đó là Thứ trưởng Bộ TTTT; Lê Nam Trà, Cao Duy Hải để thúc đẩy việc việc mua bán AVG được nhanh chóng. Viện KSND Tối cao cho rằng, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà và Cao Duy Hải là những người có chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, họ là những người có quyền hạn nhất định trong việc quyết định mua cổ phần của AVG. Quá trình chỉ đạo để MobiFone mua cổ phần của AVG, những bị can trên biết rõ giá trị tài sản, tình hình tài chính, kinh doanh của AVG thua lỗ kéo dài, biết rõ các quy định pháp luật cần tuân thủ khi thực hiện dự án, nhưng các bị can ở mỗi vị trí, vai trò của mình đã tiếp nhận ý chí của nhau, thực hiện không đúng các quy định của nhà về trình tự, thủ tục đầu tư, quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Biết rõ dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của MobiFone chưa được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng Nguyễn Bắc Son đã chỉ đạo cho Trương Minh Tuấn ký Quyết định số 236 và chỉ đạo cho Lê Nam Trà, Cao Duy Hải thực hiện việc ký kết hợp đồng mua bán cổ phần của AVG với giá mua 8.898,3 tỷ đồng và phải hoàn thành trong tháng 12/2015.

Kết quả, Phạm Nhật Vũ đã bán cho MobiFone 95% cổ phần AVG với giá 8.898,3 tỷ đồng cao hơn giá trị thật của AVG rất nhiều lần, mang lại lợi ích cho Phạm Nhật Vũ và các cổ đông AVG số tiền hơn 6.475 tỷ đồng, đây là hậu quả thiệt hại trực tiếp làm mất vốn Nhà nước tại MobiFone.

Quá trình chỉ đạo và thực hiện dự án, các bị can Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải biết rõ những vi phạm trong quá trình thực hiện dự án, nhưng với quyền hạn của mình và vì mục đích khác nhau các bị can đã quyết liệt thực hiện để thúc đẩy việc mua bán AVG được nhanh chóng mang lại lợi ích cho Phạm Nhật Vũ và các cổ đông AVG. Đồng thời, các bị can này đã nhận một số tiền lớn của Phạm Nhật Vũ.

Theo lời khai của các bị can, Phạm Nhật Vũ đã đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu USD (tương đương hơn 66.4 tỷ đồng), Lê Nam Trà 2,5 triệu USD (tương đương gần 56 tỷ đồng), Cao Duy Hải 500.000 USD (tương đương hơn 11,1 tỷ đồng), Trương Minh Tuấn 200.000 USD (tương đương hơn 4,4 tỷ đồng).

Các bị can nhận thức được hành vi sai phạm, biết rõ việc nhận số tiền trên của Phạm Nhật Vũ là do chỉ đạo, quyết định việc MobiFone mua cổ phần của AVG. Ngoài ra, bị can Trương Minh Tuấn còn khai, việc thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son là vì được ông Son hứa hẹn tạo điều kiện để làm Bộ trưởng Bộ TTTT (thời điểm đó ông Tuấn đang là Thứ trưởng).