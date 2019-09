Đề nghị khai trừ đảng ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Thứ Hai, ngày 30/09/2019 18:48 PM (GMT+7)

Một trong những nội dung kỳ họp 39 của UBKTTW là đề nghị hình thức kỷ luật với hai ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Thông tin từ UB Kiểm tra Trung ương đăng tải nói rõ: Căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, UB Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Bắc Son và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án hình sự Tổng Công ty Viễn thông Mobifone mua 95% cổ phần của Tổng Công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Hồi tháng 10-2018, Hội nghị Trung ương 8, Ban chấp hành Trung ương đã đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TT-TT bằng hình thức cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI và Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin - Truyền thông nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Trước đó vào tháng 7-2018, Bộ Chính trị cũng đã thi hành kỷ luật đối với ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo, cho thôi Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021. Sau đó, Thủ tướng cũng ra quyết định cảnh cáo ông Trương Minh Tuấn.

Tháng 10-2018, sau khi Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm ông Trương Minh Tuấn, ông Tuấn được cử về làm Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Bắc Son, và ông Trương Minh Tuấn về tội danh vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 220 BLHS 2015.