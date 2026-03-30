Ông Nguyễn Văn Phúc thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định về nhân sự Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: VGP

Tại Quyết định số 488 ngày 27-3, Thủ tướng Chính phủ quyết định để ông Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để bố trí công tác khác theo ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Phúc sinh năm 1974, quê tại tỉnh Long An (cũ), nay là tỉnh Tây Ninh. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường đại học Ngoại thương năm 1995; thạc sĩ về kinh tế phát triển, chương trình liên kết giữa Trường đại học Kinh tế TPHCM và Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Năm 2006, ông nhận học vị tiến sĩ nghiên cứu phát triển chuyên ngành kinh tế của Viện Khoa học Xã hội La Hay, Hà Lan.

Ông Nguyễn Văn Phúc đã trải qua nhiều cương vị công tác như phó trưởng khoa kinh tế, trưởng khoa kinh tế, phó hiệu trưởng, rồi làm bí thư Đảng ủy, hiệu trưởng Trường đại học Mở TPHCM.

Ngày 22-9-2017, ông được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.