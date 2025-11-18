Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa ký văn bản phân công xử lý công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TP.HCM.

Theo đó, để đảm bảo sự liên tục trong việc giúp Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, điều hành công việc của UBND TP, Chủ tịch UBND TP phân công ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc thường xuyên, hằng ngày của UBND TP.

Việc này thay cho ông Nguyễn Văn Thọ, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP vừa nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch HĐND TP.

Thời gian thực hiện phân công từ ngày 15-11-2025 đến khi có quyết định phân công mới.

Ông Nguyễn Lộc Hà được phân công xử lý công việc hằng ngày của UBND TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Nguyễn Lộc Hà sinh năm 1974; quê quán tại phường Chánh Phú Hòa, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương (cũ). Trình độ là Kiến trúc sư, cử nhân Kinh tế Chính trị.

Ông từng trải qua nhiều vị trí quan trọng ở tỉnh Bình Dương (cũ) như Phó giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Từ tháng 7-2025, khi Bình Dương sáp nhập vào TP.HCM, ông Hà làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I diễn ra ngày 23-8, ông Nguyễn Lộc Hà được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.