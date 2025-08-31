Nước lũ cuồn cuộn đổ về, cầu ngập sâu cả mét

Chiều tối 30/8, sau khi bão số 6 đổ bộ đất liền, nước lũ trên sông Ngàn Phố dâng nhanh, nước lũ đổ về khiến cầu tràn nối xã Sơn Giang với xã Hương Sơn bị ngập sâu hơn một mét.

Lực lượng công an đã lập rào chắn, tổ chức canh gác và cấm tuyệt đối người, phương tiện qua lại.

Dòng nước lũ từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn, trắng xoá, nhấn chìm cầu Tràn nối liền các địa phương. Nhiều khối lượng rác, cành cây khô, gỗ cũng theo dòng nước chảy xiết trôi về hạ du.

Cầu Tràn thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa lớn. Trong ảnh, người dân dùng điện thoại ghi lại cảnh nước lũ ngập băng, cây cầu như biến mất trong dòng nước.

Dòng nước lũ đỏ chảy xiết, lực lượng chức năng chốt chặn hai bên để cấm phương tiện di chuyển qua.

Vùng hạ du sông Ngàn Phố, xã Tứ Mỹ có nhiều thôn nằm ven sông, khi nước lũ dâng cao do mưa lớn từ thượng nguồn, chính quyền xã đã huy động lực lượng tiếp cận các thôn bị ảnh hưởng, khẩn trương di dời người và tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh Bích Liên).

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời những hộ dân lên vị trí cao để đảm bảo an toàn.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6 đã khiến nhiều tuyến đường tại Hà Tĩnh bị ngập. Trong ảnh, dòng nước sông Ngàn Sâu cuộn trào chảy về về vùng hạ du.