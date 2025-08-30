Nước cuốn trôi đoạn ngầm tràn dài gần 40 mét ở Gia Lai

Chiều 30-8, Trung tá Trần Thái Học, Phó trưởng Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), cho biết mưa lớn khiến một đoạn ngầm tràn dài khoảng 38 mét trên địa bàn bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy cơ cô lập hơn 300 hộ dân.

Ngầm tràn bị hư hỏng thuộc thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương gia cố đoạn hư hỏng và cảnh báo người dân, hạn chế đi lại khi có nước lũ.

“Để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền địa phương sẽ tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan khắc phục sự cố này. Dự kiến kinh phí khắc phục khoảng 5 tỉ đồng. Hiện tại, nước lũ đã rút nên người dân có thể đi lại bằng phương tiện xe máy, đi bộ”, Trung tá Học thông tin ban đầu.

Mưa lớn khiến đoạn ngầm tràn qua thôn Mơ Năng 2 bị sạt lở 38 mét, nguy cơ gây cô lập hơn 300 hộ dân. Ảnh: CA.

Phần mặt đường bê tông bị nước cuốn trôi.

Trước đó, ngày 29-8, trên địa bàn xã Ia Pa liên tục có mưa lớn, kết hợp với nước từ thượng nguồn suối Đăk Pi Hao đổ về khiến đoạn ngầm tràn nối thôn 1 và thôn Mơ Năng 2, xã Ia Pa bị ngập sâu trong nước.

Đến chiều 30-8, nước qua ngầm tràn này đã rút, người dân có thể đi bộ và xe máy qua ngầm. Tuy nhiên, nước lũ mạnh đã cuốn trôi và sạt lở một phần mặt đường, dài khoảng 38 mét, rộng 7 mét.

Trước đó, vào cuối năm 2023, mưa bão cũng đã gây sạt lở, hư hỏng khoảng 31 mét tại tuyến đường này.