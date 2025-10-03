Nữ Trung tá CSGT chỉ huy bắt xe quá tải trong đêm, tài xế 'than' muốn bỏ nghề

Đêm 2/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ kiểm tra, xử lý ô tô chở hàng quá tải trọng, làm rơi vãi vật liệu ra đường... tại khu vực nút giao Văn Khê - Phúc La (phường Kiến Hưng, Hà Nội).

Trung tá Phạm Thị Thu Lan - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 7 đã bố trí cán bộ, chiến sĩ chia làm 2 tổ công tác. Trong đó, một tổ hóa trang ghi hình xe vi phạm rồi báo cho tổ tuần tra dừng phương tiện để xử lý.

Chỉ trong ít phút, cảnh sát đã phát hiện nhiều xe có biểu hiện chở hàng quá tải trọng hoặc che chắn sơ sài làm rơi vật liệu xây dựng xuống đường.

Với các trường hợp nghi ngờ chở hàng quá tải, tổ CSGT sẽ yêu cầu tài xế cho phương tiện cân, kiểm tra tải trọng.

Qua cân kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải mang biển kiểm soát 30M-385.XX do tài xế N.T.B. (SN 1985, trú tại Hà Nội) điều khiển, chở hàng quá tải trọng cho phép từ 30-50%.

Anh B. cho rằng, anh là tài xế lái thuê nên chủ phương tiện yêu cầu thế nào thì đi như vậy.

"Nếu bị xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe, tôi sẽ bỏ nghề để tìm công việc khác", tài xế B. than thở.

Tuy nhiên, khi được tổ CSGT tuyên truyền, động viên, tài xế B. đã nhận thức đầy đủ về hành vi vi phạm, gây mất an toàn giao thông của mình.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế B. với lỗi: Điều khiển phương tiện chở hàng quá tải trọng cho phép từ 30-50%. Đồng thời, lập biên bản xử phạt chủ phương tiện với lỗi: Giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện chở quá tải 30-50%. Tổng số tiền mà tài xế và chủ phương tiện phải nộp phạt là 15 triệu đồng.

Trong ca công tác, tổ CSGT cũng xử lý các trường hợp tài xế chở hàng quá tải từ 10-30%; "độ", chế lắp thêm đèn chiếu xa; chở VLXD gây rơi vãi ra đường...

Trung tá Phạm Thị Thu Lan cho biết, để xử lý tình trạng ô tô chở hàng quá tải, làm rơi vãi VLXD ra đường, Đội CSGT đường bộ số 7 đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát vào những thời điểm bất ngờ để tránh việc tài xế lẩn tránh.

"Trong thời gian tới, ngoài tuần tra công khai, đơn vị đẩy mạnh bố trí cán bộ, chiến sĩ hóa trang ghi hình để kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm", nữ Trung tá nhấn mạnh.