Nữ thẩm phán xinh đẹp kể hậu trường xử 2 cựu tướng công an

Vụ đánh bạc lớn nhất Việt Nam được Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện khi lần theo 1 đối tượng lừa đảo 110 thẻ cào điện thoại với giá trị 55 triệu đồng. Mở rộng điều tra, công an phát hiện ra đường dây cờ bạc trực tuyến quy mô cực lớn do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch CNC) và Phan Sào Nam (Chủ tịch VTC Online) điều hành thông qua hai cổng game Rikvip/Tip.club. Đường dây đánh bạc này được bảo kê bởi Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa. Đường dây này đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống gồm 25 đại lý cấp một và gần 6.000 đại lý cấp hai. Các bị cáo trong đường dây đã lôi kéo được gần 43 triệu tài khoản đăng ký mở tại 33 ngân hàng trong toàn quốc để tham gia đánh bạc, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng.