Bắt đối tượng giả danh công an lừa đảo nhiều sinh viên

Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Vũ Anh Tuấn (SN 1985, trú xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Công an Nghệ An tiếp nhận đơn trình báo của 3 bị hại hiện đang là sinh viên của 1 trường đại học trên địa bàn thành phố Vinh. Theo đó, trưa 11/6, 3 sinh viên đang ở trọ thì một người đàn ông khoảng 40 tuổi, đi xe máy không biển số, mặc áo khoác đen, tiếp cận và tự xưng là công an đang điều tra vụ án.

Đối tượng yêu cầu các sinh viên giao nộp một máy tính xách tay và hai điện thoại di động để “phục vụ điều tra” rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vũ Anh Tuấn tại cơ quan Công an

Nhận được trình báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an cơ sở lập tức vào cuộc. Quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do đối tượng liên tục thay đổi quần áo, phương tiện, bịt kín mặt và di chuyển nhiều nơi nhằm trốn tránh sự truy bắt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/6, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Vũ Anh Tuấn. Tang vật thu giữ gồm một xe máy tháo biển số, một laptop, hai điện thoại cùng một số vật dụng liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lên kế hoạch lừa đảo. Y đóng giả công an, yêu cầu các sinh viên ngồi riêng từng phòng, ép họ giao nộp tài sản rồi chiếm đoạt.

Tang vật vụ án

Theo Công an, Vũ Anh Tuấn có 5 tiền án về nhiều tội danh, trong đó 3 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi giả danh Công an.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo, khi giải quyết các thủ tục hành chính, vụ việc hình sự, Công an sẽ gửi giấy mời, văn bản hoặc phân công Cảnh sát khu vực, cán bộ Công an xã trực tiếp mời người dân đến trụ sở làm việc.

Nếu xảy ra trường hợp tương tự, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, chuyển tiền, giao tài sản hay thực hiện theo các yêu cầu của kẻ gian.

Người dân cần thông báo ngay cho Công an nơi gần nhất để trình báo, xử lý theo quy định.