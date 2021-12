Nóng trong tuần: Tổng giám đốc Công ty Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương bị bắt vì 'thổi giá' kit test COVID-19

Chủ Nhật, ngày 19/12/2021 20:00 PM (GMT+7)

Tổng giám đốc Công ty Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương bị bắt vì 'thổi giá' kit test COVID-19; Cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh thêm 8 năm tù... là những tin nóng nhất tuần qua.

Tổng giám đốc Công ty Việt Á, giám đốc CDC Hải Dương bị bắt vì 'thổi giá' kit test COVID-19

Tối 18/12, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức đấu tranh chuyên án với đường dây vi phạm pháp luật trong việc sản xuất, kinh doanh Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 (gọi tắt là Kit xét nghiệm COVID-19) xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á) và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Để thu lợi nhuận bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Phan Quốc Việt ,Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á và các đối tượng của Công ty Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào đưa vào thuyết minh cơ cấu giá xác định giá bán là 470.000 đồng/Kit; thỏa thuận và chi tiền % hợp đồng cho lãnh đạo bệnh viện, CDC các tỉnh, thành phố trong quá trình cung cấp sản phẩm.

Phan Quốc Việt (SN 1980, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ ông Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, nhận gần 30 tỉ đồng lót tay từ ông Phan Quốc Việt.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phong tỏa, ngăn chặn, kê biên nhiều tài khoản, sổ tiết kiệm của Phan Quốc Việt và các đối tượng thuộc Công ty Việt Á trị giá trên 320 tỷ đồng, 100.000 USD, 20 bất động sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các địa phương khác; 8 bất động sản của Phạm Duy Tuyến...

Cựu Chủ tịch TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung lãnh thêm 8 năm tù

Chiều 13/12, sau 2 ngày xét xử và hơn 1 ngày nghị án, HĐXX đã tuyên án bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) và đồng phạm liên quan vụ mua hóa chất Redoxy 3C trái quy định, gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng. Hai bị cáo khác là Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic).

Bị cáo Nguyễn Đức Chung và 2 bị cáo khác tại phiên tòa.

HĐXX TAND TP.Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Đức Chung, bị cáo Nguyễn Trường Giang, bị cáo Võ Tiến Hùng phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Theo đó, phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung 8 năm tù giam. Trước đó, bị cáo Chung đang thụ án 5 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu mật Nhà nước", tổng hình phạt là 13 năm tù. Bị cáo Nguyễn Trường Giang 4 năm 6 tháng tù giam. Bị cáo Võ Tiến Hùng 4 năm tù.

Về hình phạt bổ sung, tòa yêu cầu bị cáo Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Trường Giang và Võ Tiến Hùng liên đới bồi thường hơn 36 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Chung bồi thường 25 tỷ đồng, gia đình bị cáo đã nộp 10 tỷ đồng và bị cáo còn phải bồi thường 15 tỷ đồng. Bị cáo Giang hơn 7 tỷ đồng, gia đình bị cáo đã nộp 1 tỷ đồng, còn lại phải nộp hơn 6 tỷ đồng. Bị cáo Hùng phải nộp 4 tỷ đồng.

Thi công móng làm sập nhà hàng xóm, xây đền luôn nhà mới

Vào khoảng 15h ngày 14/12 người dân phát hiện một ngôi nhà 3 tầng trên đường Phan Chu Trinh, phường Cốc Lếu, Lào Cai bất ngờ bị đổ sập.

Nguyên nhân vụ sập nhà được xác định là do nhà hàng xóm đang thi công móng nhà. Chủ nhân căn nhà bị đổ sập là bà Nguyễn Thị S., còn chủ nhân công trình đang xây móng là ông Tống Văn Đ. (tiếp giáp với nhà bị đổ sập). Rất may, không ghi nhận có thiệt hại về người.

Ngày 15/12, ông Nguyễn Trọng Đoan, Chủ tịch UBND phường Cốc Lếu (TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cho biết các bên liên quan đã làm việc với nhau. Phía gia đình ông Đ. thống nhất xây lại nhà mới cho bà S., đồng thời thuê nhà cho nhà cho bà S. ở trong thời gian đang xây nhà.

Khai trừ Đảng Bí thư Huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn

Ngày 15/12, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, trong đó có ông Lê Hùng Sơn - bí thư Huyện ủy Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Lê Hùng Sơn bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng

Ban Bí thư đánh giá vi phạm của ông Lê Hùng Sơn là rất nghiêm trọng, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị công tác và của cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội, đến mức phải thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo Quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn.

Ông Trần Vĩnh Tuyến lĩnh 6 năm tù

Chiều 18/12, HĐXX sơ thẩm vụ án ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) tuyên bố mức hình phạt dành cho 19 bị cáo.

Nói lời sau cùng, bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (cựu Phó Chủ tịch UBND TP HCM) gửi lời cảm ơn cơ quan xét xử, cơ quan công tố đã tạo điều kiện suốt quá trình xét xử. "Bước ra khỏi phòng xử án, bị cáo phải đối diện với bản án lương tâm. Thực sự, bị cáo không đổ lỗi cho bất kỳ ai. Bị cáo mong HĐXX giảm án cho những người từng làm việc dưới quyền bị cáo".

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (trái) xin giảm án cho cấp dưới

Với tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", cấp sơ thẩm đưa ra hình phạt 6 năm tù đối với ông Trần Vĩnh Tuyến, cựu Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Đề nghị dừng các hoạt động tập trung đông người dịp Tết nguyên đán

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.534.979 ca, trong đó có 1.105.145 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 15.505 ca/ngày.

Bộ Y tế đề nghị xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, các hoạt động vui chơi, lễ hội, tôn giáo tại các địa phương có nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán.

Tại Hà Nội, Thành phố đã triển khai 32 bệnh viện, cơ sở thu dung và 27 cơ sở thu dung theo mô hình trạm y tế lưu động với năng lực điều trị cho 100.000 ca bệnh. Thủ đô cũng xây dựng phương án điều trị trong tình huống ca mắc mới lên 2.000-3.000 ca/ngày.

Hà Nội xây dựng phương án bắn pháo hoa tại Công viên Thống Nhất và truyền hình trực tiếp phục vụ người dân đón Tết Nguyên đán 2022.

Tại Hải Phòng, từ ngày 18/12, TP Hải Phòng dừng hoạt động Chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi.

