Nóng trong tuần: Cọc bê tông rào kín quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý bị dỡ bỏ

Chủ Nhật, ngày 27/06/2021 20:05 PM (GMT+7)

Cọc bê tông rào kín quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý bị dỡ bỏ; Dịch COVID-19 tại TP.HCM có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng virus SARS-CoV-2 mới... là những tin nóng nhất tuần qua.

Cọc bê tông rào kín quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ nổi tiếng ở Y Tý bị dỡ bỏ

Hình ảnh dự án chòi ngắm cảnh tại thôn Choản Thèn của xã Y Tý, huyện Bát Xát, Lào Cai được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người dân bày tỏ sự không đồng tình bởi công trình đang xây dựng cắm nhiều cọc bê tông cốt thép xung quanh hai gốc cây dẻ cổ thụ ở thôn Choản Thèn. Công trình làm mất đi vẻ đẹp hoang sơ, tự nhiên của núi rừng nơi đây.

Dự án xây dựng chòi ngắm cảnh quanh gốc hai cây dẻ cổ thụ không nhận được sự đồng tình của người dân cũng như du khách. Ảnh Laocaionline.

Chiều 23/6, ông Hà Văn Thắng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho hay, ông đã đi thực địa, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Y Tý, huyện Bát Xát và đơn vị thi công tiến hành kiểm tra, rà soát các hạng mục công trình.

Ngay sau đó, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo đơn vị thi công dỡ bỏ toàn bộ lan can sắt, cột bê tông và tiến hành san lấp, hoàn trả nguyên trạng mặt bằng như ban đầu tại khu vực 2 cây dẻ sồi cổ.

Trước đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản khẩn số 2768 về việc tạm dừng thi công hạng mục “Chòi ngắm cảnh, lan can khu vực công viên Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát”. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành rà soát, nghiên cứu lại hồ sơ thiết kế, đề xuất phương án, báo cáo UBND tỉnh xem xét trước ngày 30/6/2021.

Bộ Công an đã xác định nhóm hacker tấn công mạng Báo điện tử VOV

Ngày 21/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã xác định nhóm đối tượng thực hiện hành vi tấn công mạng vào Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam (Vov.vn) hoạt động rải rác từ Bắc vào Nam.

Trung tướng Tô Ân xô cho biết, những thông tin trên mạng xã hội cho rằng vụ tấn công Báo điện tử VOV có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng đều là suy diễn. Sự việc xảy ra, dư luận xã hội cho rằng bà Phương Hằng thuê nhóm hacker tấn công vào Báo điện tử VOV. Tuy nhiên, đến nay chưa có tài liệu nào chứng minh bà Phương Hằng liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, từ tối 12/6, việc truy cập vào trang Vov.vn đã gặp khó khăn, đường truyền bị chậm. Đến 12 giờ ngày 13/6, độc giả hoàn toàn không truy cập được vào đường link vov.vn.

Đến ngày 15/6, Báo Pháp Luật TP HCM và Báo Thanh Niên cũng bị tấn công bằng từ chối dịch vụ (DDoS). Hậu quả, việc truy cập vào 2 trang báo điện tử này bị gián đoạn.

Xe taxi đỗ ở gầm cầu vượt qua đêm bị xịt sơn đỏ chằng chịt

Sáng 23/6, ông Nguyễn Anh Quân – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quản lý G7 taxi xác nhận và cho biết đúng là có một chiếc xe của công ty bị xịt sơn đỏ lên khắp xe. Tài xế sử dụng chiếc xe này là anh Nguyễn Văn Điệp.

Tài xế Nguyễn Văn Điệp cho hay, anh đã đỗ xe ở khu vực gầm cầu, cạnh tòa nhà VP6 Linh Đàm, phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) qua đêm. Đến khoảng 6h sáng 22/6, anh xuống lấy xe để đi làm thì bàng hoàng phát hiện chiếc xe bị ai đó xịt sơn đỏ khắp xe.

Chiếc xe taxi bị xịt sơn chằng chịt

Theo anh Điệp, khu vực anh đỗ xe là dưới gầm cầu không phải trước nhà hay hàng quán nào. Không chỉ có xe của anh mà một số xe ô tô khác cũng đỗ ở đây. Anh Điệp cũng không có thù hằn gì với ai cả. Hiện anh đã trình báo sự việc với công ty và cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Công an phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin sự việc. Tuy nhiên, khi công an xuống làm việc, lái xe lại không muốn trình báo nữa, tự mình giải quyết sơn sửa chiếc xe. Theo vị lãnh đạo này, khu vực tài xế taxi đỗ xe dưới gầm cầu là không được phép đỗ xe, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Dịch COVID-19 tại TP.HCM có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng virus SARS-CoV-2 mới

Trong 1 tuần qua, số ca nhiễm COVID-19 tại nước ta tăng nhanh. Trong vòng 1 tuần (từ 21/6 đến 27/6) tăng 1918 ca nhiễm. Trong tuần vừa qua có 7 ca tử vong liên quan tới COVID-19.

1.000 người đầu tiên đã hoàn thành tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vắc-xin COVID-19 có tên Nano Covax, do Việt Nam sản xuất. Giai đoạn này là để đánh giá hiệu lực bảo vệ của vắc-xin đối với cộng đồng và hiệu quả với chủng virus của Ấn Độ.

Bên cạnh đó, ngày 25/6, Nhật Bản tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19.

Tại Bình Dương, 4 phường ở TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 21/6.

Tại TPHCM, Bộ Y tế nhận định,hiện nay, tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM có diễn biến phức tạp, xuất hiện các chủng virus SARS-CoV-2 mới có khả năng lây nhiễm nhanh trên diện rộng với số lượng người tiếp xúc gần (F1) lớn.

Sở Y tế TP.HCM vừa có công văn về việc triển khai thành lập bệnh viện dã chiến, nâng tổng số giường điều trị COVID-19 trên địa bàn lên mức 10.000 giường.

Trong suốt đợt dịch này, ngày 25/6 là ngày TP.HCM có trường hợp dương tính cao nhất (563 ca bệnh đã được đăng ký mã số bệnh nhân).

Tại Phú Yên, UBND tỉnh quyết định giãn cách xã hội toàn tỉnh theo chỉ thị 15 từ 0h ngày 27/6 để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại tỉnh này.

Tại Bắc Giang, toàn TP Bắc Giang đã được gỡ bỏ giãn cách xã hội từ 6 giờ sáng 24/6, nhiều dịch vụ được mở lại.

Tại Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19.

Tại Hà Nội, từ 0h ngày 26/6 người dân được hoạt động thể dục, thể thao ở công viên, ngoài trời nhưng không quá 20 người trong một khu vực và thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

