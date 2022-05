Nóng trong tuần: Kỳ tích nữ du khách sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử

Chủ Nhật, ngày 08/05/2022 20:00 PM (GMT+7)

Nữ du khách sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử; Cưỡng chế 2 doanh nghiệp thất hứa nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm;... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Kỳ tích nữ du khách sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu Yên Tử

Vào khoảng 9h15 ngày 3/5, lực lượng chức năng nghe tiếng kêu cứu của người gần khu vực chùa Đồng (Yên Tử, Quảng Ninh). Sau 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã dùng dây để đu xuống khu vực bà N.T.B.L. (ở Hà Nội) rơi và cứu được nạn nhân.

Lực lượng chức năng cứu bà L. bị rơi xuống vực sau 7 ngày

Ông Lê Tiến Dũng – Trưởng ban quản lý di tích và Rừng quốc gia Yên Tử cho biết, bà L. đi Yên Tử một mình. Thời điểm bà L. bị ngã là bà bị tụt huyết áp khi đang leo lên đỉnh núi. Khi ngồi xuống nghỉ thì bà bị ngã xuống vực. Rất may phía dưới có cây đỡ nên bà L. không bị chấn thương nặng.

Khi bị ngã, trong túi của bà có cơm cháy và chai nước nên lấy để ăn. Sau đó, bà ấy ăn lá cây dương sỉ và bới cây lạc tiên ăn nên cầm hơi được 6 đêm 7 ngày.

Hiện tại sức khỏe của bà L. đã ổn định.

Thất hứa nộp tiền trúng đấu giá đất Thủ Thiêm, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế

Chiều 6/5, Cục Thuế TP HCM ban hành quyết định cưỡng chế hai công ty trúng đấu giá đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm đối với số tiền sử dụng đất phải nộp đợt 1, do quá thời hạn 90 ngày theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Cơ quan thuế quyết định cưỡng chế hai doanh nghiệp chưa nộp tiền trúng đấu giá đất ở Thủ Thiêm

Theo đó, trong số hơn 7.800 tỉ đồng phải nộp, cơ quan thuế quyết định cưỡng chế số tiền phải nộp của đợt 1 là hơn 3.900 tỉ đồng (lệ phí trước bạ vào 50% số tiền sử dụng đất). Quyết định này đồng thời được cơ quan thuế gửi đến một số ngân hàng để phối hợp thực hiện.

Trước đó, cuối tháng 4/2022, Công ty CP Sheen Mega và Công ty CPDream Republic có hứa nộp 100 tỉ đồng vào ngân sách trước ngày 30-4 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Hiện tại, cơ quan thuế phạt tiền chậm nộp theo quy định là 0,03%/ngày đối với hai doanh nghiệp này, số tiền phạt hơn 2 tỉ đồng/ngày.

Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng

Sáng 6/5, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế, xã hội do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị này khởi tố vụ án liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ TP.HCM, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, trụ sở chính tại tỉnh Bình Dương).

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thụ lý tổng cộng đơn của 7 cá nhân tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Công an tỉnh Bình Dương cũng đã thu thập 53 buổi phát sóng của bà Hằng.

Xét thấy các hành vi của bà Hằng có dấu hiệu cấu thành tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" quy định tại Khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Vì vậy, từ ngày 6/4/2022, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Viện Kiểm sát đã thống nhất khởi tố vụ án để điều tra xử lý. Tuy nhiên, trước khi Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương khởi tố vụ án liên quan đến bà Hằng thì phía Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phương Hằng để điều tra về cùng tội danh. Vì vậy, Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản trao đổi với Công an TP.HCM theo hướng báo cáo Bộ Công an để nhập vụ án để Công an TP.HCM điều tra.

Hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng ở Nha Trang

Ngày 6/5, ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết thành phố đã mời đại diện nhà hàng, du khách cùng làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành. Tại buổi làm việc, các bên đều mong muốn khép lại vụ việc để yên tâm làm ăn.

Các bên muốn khép lại tranh cãi hóa đơn hải sản 42,5 triệu đồng tại quán Cô Sương. Ảnh: LÊ HIỀN.

Phó chủ tịch TP Nha Trang thông tin các cơ quan ban ngành đang thực hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm như chưa niêm yết giá đầy đủ, an toàn thực phẩm.

Ông Phan Thanh Liên cho biết thêm, hai bên đã tìm được tiếng nói chung, thông cảm, thống nhất đồng ý bỏ qua những sai sót không đáng có. Mong muốn nhà hàng trở lại hoạt động bình thường, tốt hơn. Du khách cũng tiếp tục công tác.

Trước đó, ngày 28/4, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin "tố" quán hải sản Cô Sương (phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang) "chặt chém" với hóa đơn tính tiền 42,5 triệu đồng cho 38 kg hải sản.

Ngay sau khi bị tố, chủ quán Cô Sương đã chuyển trả lại cho đoàn khách 12 triệu đồng, đồng thời xin lỗi vì đã ra món ăn chậm.

Bác sĩ sản khoa "đòi" khám bệnh giữa đêm, phó công an phường đánh phụ nữ ở Cao Bằng

Ngày 3/5, ông Nông Tuấn Phong, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cho biết, Sở Y tế tỉnh Cao Bằng đã nắm được thông tin vụ việc nhóm người đến nhà, hành hung phụ nữ trên địa bàn. Vụ việc được cho là xuất phát từ việc một bác sỹ sản khoa gọi điện cho nữ bệnh nhân hẹn đến khám lúc hơn 22h đêm dẫn đến mâu thuẫn, lan truyền clip trên mạng xã hội.

Theo Giám đốc Sở Y tế Cao Bằng, kết quả rà soát ban đầu cho thấy bác sỹ sản khoa trên không thuộc biên chế tại bất kỳ cơ sở y tế công lập nào do Sở Y tế tỉnh Cao Bằng trực tiếp quản lý. Người này đang hoạt động trong lĩnh vực y tế tư nhân.

Cảnh người đàn ông thẳng tay tát người phụ nữ khi ngăn cản bắt người lên xe. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 4/5, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo xác minh làm rõ vụ việc. Ông Ánh cho rằng, không bao che, né tránh, sự việc cần được xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, theo tường trình của những người có liên quan, nguyên nhân vụ việc được cho là khoảng 22h20 ngày 28/4, nữ bệnh nhân được một bác sỹ sản khoa, đã từng khám phụ khoa trước đó gọi điện đến hẹn khám lại nhưng bị bệnh nhân thẳng thừng từ chối với lý do thời điểm đó đã là đêm muộn.

Vụ việc trên đã khiến bạn trai của người phụ nữ bức xúc, gọi lại dẫn đến lời qua tiếng lại với vị bác sỹ trên. Sau khi hỏi rõ địa chỉ, vị bác sỹ này đã cùng cán bộ công an có mặt tại nhà nữ bệnh nhân (tại phường Đề Thám, TP Cao Bằng) để bắt người vì cho rằng đã có đầy đủ bằng chứng lưu trong điện thoại.

Trong lúc xô xát, Phó trưởng Công an phường Sông Bằng đã đánh, tát 2 cái vào mặt cô gái có mặt tại hiện trường.

Sau vụ việc trên, Phó Trưởng Công an phường Sông Bằng đã bị yêu cầu tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Xe chở dầu bốc cháy làm hỏng 900m2 đường cao tốc

Chiều 4/5, ông Nguyễn Văn Thành - Cục trưởng Cục quản lý đường bộ IV (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết một xe chở dầu tự bốc cháy, sau đó dầu loang ra đường và cháy dữ dội.

Theo ông Thành, vào khoảng 12h45 ngày 4/5, nam tài xế Nguyễn Hoàng Thương (SN 1973, quê Tiền Giang) lái xe tải chở dầu trên cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ TP.Hồ Chí Minh - miền Tây. Khi đến đoạn qua ấp Bình An B, xã Lợi Bình Nhơn (TP Tân An, Long An), xe tải chở dầu bất ngờ bốc cháy. Tài xế tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, rồi cùng nhiều người khác dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành.

Lúc này, dầu nhớt từ xe tải tràn xuống đường cháy ngùn ngụt. Nhiều ôtô phải dừng trên cao tốc và chạy lùi khỏi hiện trường tránh vụ hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy

Lực lượng chức năng đã phải chặn 1 chiều đi từ TP.Hồ Chí Minh – Trung Lương chỉ cho lưu thông 1 làn chiều ngược lại để xử lý đám cháy. Vụ cháy không ghi nhận thương vong về người và không có xe nào bị cháy lan. Dòng xe kẹt cứng trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương hướng đi từ TP.HCM do ảnh hưởng của vụ cháy.

Ngày 5/5, ông Thượng Quang Thuần, Chi cục trưởng Chi cục QLĐB IV.3 cho biết, qua khảo sát bước đầu xác định vụ xe chở dầu nhớt bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương đã gây hư hỏng khoảng 900m2 mặt đường, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

