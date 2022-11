Nóng trong tuần: Công an Hà Nội điều tra vụ rửa tiền “nhiều nghìn tỷ”

Công an Hà Nội điều tra vụ rửa tiền “nhiều nghìn tỷ”

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội

Sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).

Liên quan đến dự thảo luật này, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an Hà Nội (Đoàn Hà Nội) cho biết, hiện Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung cho biết, đối tượng chủ mưu, tổ chức các hoạt động phạm tội này là người nước ngoài, thuê rất nhiều người nước khác, trong đó có người Việt Nam, trụ sở, địa điểm tổ chức thực hiện hành vi phạm tội là ở nước ngoài. Công cụ, phương tiện, thiết bị phạm tội cũng ở nước ngoài.

Cũng theo Giám đốc Công an Hà Nội, phương thức phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Sau khi nhận tiền của người bị hại thì chia nhỏ gửi qua nhiều tài khoản, sau đó chụm vào 1 tài khoản ảo, rồi rút ra tiền mặt.

Lời khai của người lái siêu xe Ferrari gây tai nạn chết người ở Mỹ Đình

Chiếc siêu xe trong vụ tai nạn

Công an TP.Hà Nội cho biết, tối 1/11, Hoàng Bằng Việt (SN 1997, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã đến cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội trình diện và khai nhận là người điều khiển ô tô Ferrari 488 trong vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong ở gần SVĐ Mỹ Đình.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe ô tô còn có chị N.T.N.A (SN 1988, ở TP.HCM). Sau khi gây tai nạn, do hoảng sợ, Việt và chị N.A đã rời khỏi hiện trường.

Cảnh sát đã ra Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y Hà Nội lấy máu, mẫu nước tiểu giám định cồn, chất gây nghiện đối với Hoàng Bằng Việt.

Tuyên án vụ Tịnh thất Bồng Lai

Chiều 3/11, TAND tỉnh Long An đã tuyên án đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo, tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương mỗi bị cáo 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc 3 năm tù cùng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các bị cáo bị tuyên y án sơ thẩm. Ảnh: Huỳnh Du

HĐXX nhận định các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới nên không có căn cứ để chấp nhận. Do đó, cần giữ nguyên án sơ thẩm, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe.

Bản án xác định các video được đăng trên các kênh "5 chú tiểu", "Thiền am bên bờ vũ trụ" thể hiện việc xúc phạm Phật giáo, xúc phạm Thượng tọa Thích Nhật Từ. Thậm chí, video clip còn thể hiện các bị cáo kéo tới Công an huyện Đức Hòa gây rối.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn nghỉ việc

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chính thức được nghỉ việc kể từ ngày 1/11, theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông Sơn đã có nhiều lần nộp đơn xin nghỉ việc và đã được các cơ quan chức năng xem xét.

Sau khi Thứ trưởng Sơn nghỉ việc, lãnh đạo Bộ Y tế hiện có Bộ trưởng Đào Hồng Lan và các thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Trần Văn Thuấn và Nguyễn Thị Liên Hương.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại TP.HCM thời điểm dịch bùng phát. Ảnh: HCDC

Ông Nguyễn Trường Sơn sinh năm 1964, tại TP.HCM, là phó giáo sư, tiến sĩ y khoa. Nếu theo quy định hiện hành về tuổi nghỉ hưu, đến năm 2025 ông Sơn mới nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Trường Sơn có hơn 30 năm làm công tác chuyên môn. Tháng 11/2018, ông Nguyễn Trường Sơn được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Thời gian qua, ông Sơn mắc bệnh và phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Kỷ luật nữ thiếu tá công an say xỉn lái ô tô gây tai nạn ở Gia Lai

Chiều 1/11, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai đã họp, xem xét xử lý kỷ luật đối với nữ thiếu tá T.T.L. Lý do là bà L có hành vi điều khiển phương tiện giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn.

Hình ảnh người dân ghi lại. Ảnh: TS

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các quy định của ngành, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức từ Đội trưởng xuống Phó Đội trưởng đối với Thiếu tá L. Đồng thời, tiếp tục xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với sai phạm của bà L.

Công an TP Pleiku cũng củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ.

Trước đó, Thiếu tá T.T.L. (38 tuổi) là Đội trưởng Đội Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Đắk Đoa.

Tối 28/10, Thiếu tá L điều khiển ô tô đâm vào dải phân cách. Khi bà L lùi xe về sau thì va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều, rồi tiếp tục va chạm với một ô tô khác.

Theo nội dung clip người dân ghi lại, Thiếu tá L có dấu hiệu say xỉn, nôn ngay trên xe. Người quay clip hỏi “chị say hả?”, bà L trả lời là “dạ say”.

