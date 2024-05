5 người đang bị truy tìm vì liên quan vụ án tịnh thất Bồng Lai

Chiều 14/5, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, sau thời gian dài tìm kiếm, đến nay vẫn chưa rõ tung tích 5 người liên quan đến 2 vụ án đang điều tra tại tịnh thất Bồng Lai (hiện đã đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ). Những người này là Võ Thị Diễm My, 25 tuổi; Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, con gái ông Lê Tùng Vân; luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh.

"Trường hợp chưa tìm được những người này, cơ quan điều tra sẽ tách thành vụ án riêng để điều tra sau", lãnh đạo Cơ quan ANĐT nói.

Ông Lê Tùng Vân (bên phải, hàng thứ 3) và các đồng phạm tại tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Nam

Cô gái 'mất tích' bí ẩn

Võ Thị Diễm My ngụ tại TP HCM, 5 năm trước bỏ nhà đến tịnh thất Bồng Lai ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây (Đức Hòa) do bà Cao Thị Cúc lập, để "tu" cùng 20 người khác.

Gia đình cho rằng con gái bị những người ở tịnh thất dụ dỗ nên đã nhiều lần tìm đến đưa về nhưng không được, phải trình báo công an. Diễm My sau đó trở về nhà một thời gian rồi quay lại tịnh thất.

Cơ quan ANĐT xác định, trong thời gian sống tại tịnh thất Bồng Lai, Diễm My đã đăng các video lên mạng xã hội với "thông tin sai sự thật, vu khống Công an huyện Đức Hòa cùng cha mẹ ruột". Từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Diễm My lần lượt bị Công an TP HCM và Công an Long An ra quyết định truy tìm để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Vu khống. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm tìm kiếm, cảnh sát không xác định được tung tích người này.

Người thứ hai bị truy tìm là Lê Thanh Kỳ Duyên, có 2 con, do liên quan vụ án Loạn luân. Trước đó, ông Lê Tùng Vân công bố Duyên là trẻ mồ côi, được ông nhận nuôi từ nhỏ tại trại dưỡng lão cô nhi ở TP HCM và đưa về tịnh thất Bồng Lai sinh sống.

Năm 2021, Cơ quan ANĐT nhận được đơn tố giác tội phạm, cho rằng ông Vân có hành vi loạn luân. Sau thời gian điều tra, cảnh sát căn cứ kết quả giám định ADN đối với Kỳ Duyên và những người tại tịnh thất Bồng Lai, xác định Kỳ Duyên là con ruột của ông Vân và bà Lê Thu Vân ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Đến ngày 19/4, ông Vân bị khởi tố về tội Loạn luân, cho tại ngoại. Cơ quan điều tra khẳng định có đủ chứng cứ bị can quan hệ loạn luân với con ruột và đã có con. Lúc này, Kỳ Duyên đã bỏ trốn.

Ngoài ra, để làm rõ sự thật khách quan của vụ án, nhà chức trách cũng gửi công văn đề nghị Sở Y tế TP HCM rà soát lại thông tin khám chữa bệnh và sinh con đối với Kỳ Duyên và hai người phụ nữ 31 tuổi, ngụ TP HCM và 29 tuổi, quê Đồng Nai.

Luật sư Đặng Đình Mạnh (ngoài cùng bên phải, đeo kính) cùng ông Lê Tùng Vân tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Hoàng Nam

Ông Nguyễn Văn Miếng, Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh là 3 trong 5 luật sư bào chữa cho ông Lê Tùng Vân và đồng phạm trong vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hồi giữa năm 2022.

Một năm trước, Công an Long An nhận được thông báo của Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C05, Bộ Công an) về việc 3 luật sư này đã đăng nhiều video, hình ảnh, lời nói, bài viết lên mạng xã hội với nội dung có dấu hiệu hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Cụ thể, các luật sư cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm (huyện Đức Hòa) có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng hình sự, xâm phạm hoạt động tư pháp trong việc điều tra, truy tố và xét xử đối với thân chủ.

Để phục điều tra, Công an tỉnh Long An đã nhiều lần gửi giấy triệu tập 3 người nhưng họ "đều vắng mặt không lý do", công an phường nơi họ cư trú và thân nhân xác nhận họ "không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì không rõ và không liên lạc được". Vì vậy, đến ngày 11/6/2023 cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm ông Miếng, Mạnh và Lân để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Tịnh thất Bồng Lai, sau đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ. Ảnh: Nam An

Tịnh thất Bồng Lai là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Khoảng 10 năm trước, bà này đưa nhiều tượng Phật, đồ thờ cúng về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) chuyển đến đây sống cùng bà Cúc.

Bản án phúc thẩm cuối năm 2022 xác định, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên... lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official đăng nhiều video có nội dung ảnh hưởng xấu, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân; trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, thượng tọa Thích Nhật Từ.

Ông Vân bị phạt 5 năm tù, các bị cáo còn lại lĩnh 3-4 năm. Tuy nhiên, đến nay ông Vân chưa thi hành bản án này.

Ngoài hai vụ án đang điều tra, cảnh sát đang làm rõ đơn tố cáo những người tại tịnh thất Bồng Lai có hành vi chiếm đoạt tiền từ thiện.

