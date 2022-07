Nóng trong tuần: Cái kết đẹp vụ cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát

Cái kết đẹp vụ cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát; Sự thật bất ngờ về 4 chiếc xe cùng biển số ngũ quý 6 tại Quảng Ninh… là những tin tức nóng nhất tuần qua.

Ông Tôn nằm khóc giữa ruộng dưa hấu bị phá nát

Liên quan đến sự việc cụ ông nằm khóc giữa ruộng dưa bị phá nát ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu (Nghệ An), công an huyện Diễn Châu đã điều tra, làm rõ 5 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, huỷ hoại tài sản.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trưa 3/7, khi đến hái trộm dưa hấu tại ruộng của ông Phan Văn Tôn (xã Diễn Kỷ) thì bị người dân phát hiện, nhắc nhở.

Sau khi bị nhắc nhở, cả nhóm bỏ đi uống rượu. Khi thấy trên đồng vắng bóng người, cả nhóm quay lại ruộng dưa của ông Tôn hái trộm ăn và phá nát nhiều quả với mục đích để trả thù.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ghi lại cảnh ông Tôn nằm vật lộn khóc lóc khi chứng kiến hàng trăm quả dưa hấu đến kỳ thu hoạch của gia đình bị kẻ xấu đập vỡ nát.

Đến sáng 4/7, ông Tôn đã lên trình báo với xã về việc vườn dưa hấu của gia đình bị kẻ xấu phá. Sau khi xảy ra sự việc, ông Tôn được các mạnh thường quân ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Chiều 5/7, anh Dũng (ở Nghệ An), cho biết, sáng cùng ngày anh có mặt tại ruộng dưa nhà ông Tôn. Tại đây, ông Tôn muốn nhờ anh Dũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã chung tay giúp đỡ ông, bà lúc khó khăn. Vợ chồng ông bà bày tỏ muốn bãi nại, xin chính quyền tha cho nhóm thanh niên suy nghĩ bồng bột mà phá ruộng dưa hấu của ông.

Hình ảnh 4 chiếc xe được đăng tải trên MXH cùng sử dụng biển số 14A-666.66

Thời gian qua, trên MXH xuất hiện hình ảnh nhiều mẫu ô tô cùng đeo biển số 14A-666.66. Vì đây là biển số rất đẹp và hiếm nên sự quan tâm của nhiều người càng lớn hơn và thắc mắc, đâu mới là chiếc xe mang biển số thật.

Theo dữ liệu từ hệ thống đăng kiểm, biển số 14A-666.66 được gắn trên một ô tô con nhãn hiệu Audi. Chủ xe có tên B.D.B (trú tại khu 1, Bạch Đằng, Hạ Long, Quảng Ninh).

Từ những thông số kể trên, có thể thấy biển số khủng 14A-666.66 thuộc sở hữu của chiếc Audi. Còn hình ảnh biển số gắn trên những chiếc Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest hay Kia Seltos là giả hoặc đã bị chỉnh sửa bằng một cách nào đó.

Ngày 7/7, Cơ quan CSĐT (C03) - Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ “chạy án” cho cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân và đồng phạm.

Theo kết luận điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND tối cao truy tố 6 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TPHCM và các địa phương liên quan.

Đáng chú ý trong số các bị can, có 2 cựu cán bộ C03 - Bộ Công an là Bùi Trung Kiên bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Lê Thanh An bị đề nghị truy tố về tội "Môi giới hối lộ.

Ông Nguyễn Minh Quân và Nguyễn Minh Lợi

4 bị can còn lại là Bùi Thị Hồng Giang (SN 1975, luật sư), Trần Văn Long (SN 1976, cựu Tổng Giám đốc Cty CP Truyền thông du lịch Việt), Hà Duy Tuấn (SN 1985, ngụ tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh); Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, ở Hà Giang) cùng bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ”

Kết luận điều tra nêu, thời điểm 2021, khi bác sĩ Nguyễn Minh Quân (SN 1973, Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) đang bị C03 điều tra sai phạm về đấu thầu. Ông Quân lo sợ bị bắt nên nhờ Kiên lo giúp. Ông Kiên nhận của ông Quân 700.000 USD.

Sau đó, ông Quân tiếp tục nhờ Kiên lo giúp ông Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Cty Nguyên Tâm - doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu tại Bệnh viện Thủ Đức), ông Quân đưa cho Kiên 1,5 triệu USD.

Nhận tiền nhưng ông Kiên không đưa cho ai và cũng không nhờ ai lo giúp việc nên ông Quân đòi lại từ ông Kiên 1,15 triệu USD.

Sau khi ông Kiên không giúp được, ông Quân nhờ Long và Giang lo giúp. Long, Giang đã nhận 1,5 triệu USD từ ông Quân, sau đó đưa cho Lê Thanh An để nhờ An giúp. An tiếp tục đưa Nguyễn Ngọc Triệu để lo giúp cho ông Quân. Tuy nhiên những người trên chưa liên hệ và đưa tiền cho bất cứ ai để giải quyết cho ông Quân.

Ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: PLO

Ngày 8/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự đảng UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thành Phong.

Chiếc xe ô tô chở các nạn nhân bị bẹp dúm sau vụ va chạm

Trưa 4/7, trên tuyến QL1A, đoạn đường tránh lũ (xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô con và xe đầu kéo làm 2 người tử vong tại chỗ; 3 người khác bị thương.

Cú va chạm này làm tài xế xe con dính chặt trong khoang lái, một nạn nhân khác văng ra khỏi đường tử vong. 3 người trên xe con bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới. Tuy nhiên, 1 nữ bệnh nhân đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện.

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Hồng Thuỷ xác nhận, 2 người tử vong tại hiện trường là vợ chồng; người con gái tử vong khi đưa tới bệnh viện và 1 người đang điều trị tại bệnh viện là người trong một nhà.

