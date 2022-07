Nóng trong tuần: Công an Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự 4 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm

Công an Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự 4 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm; Bức ảnh cụ bà ngồi ăn cơm trên nắp bồn cầu ở Vĩnh Long được chụp từ năm 2015... là những tin nóng nhất tuần qua.

Công an Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự 4 người trong gia đình tử vong sau bữa cơm

Chiều 30/6, tại cuộc họp báo về tình hình, kết quả công tác Công an 6 tháng đầu năm 2022 do Bộ Công an tổ chức, đại tá Nguyễn Thành Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, thông tin về tiến độ điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa cơm trưa ở huyện Kim Động.

Khu bếp của gia đình ông S.

Theo đại tá Sơn, khi tiếp nhận vụ án, cơ quan chức năng nhận định ban đầu đây có thể là vụ ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, sau khi nhận thấy tính chất phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự đồng thời phối hợp với các đơn vị chuyên môn Bộ Công an để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bức ảnh cụ bà ngồi ăn cơm trên nắp bồn cầu ở Vĩnh Long được chụp từ năm 2015

Nhiều ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao về bức ảnh một cụ bà ngồi trên chiếc giường có gắn bồn cầu, trên bồn cầu đang đậy nắp có để tô cơm. Nhiều bình luận cho rằng "Chiếc giường được xây bằng gạch, sạch sẽ, chỉ phản cảm ở chỗ nhân viên Trung tâm phát tô cơm cho cụ mà đặt trên nắp bồn cầu, như sáp nhập bồn cầu và bàn ăn, tinh giản "đầu vào" và "đầu ra" của cụ chỉ còn một", hay "Nhìn mà ứa nước mắt"…

Bức ảnh được lan truyền trên mạng. Ảnh: Facebook

Sáng 29/6, ông Võ Văn Tấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long cho biết, bức ảnh trên được chụp ở trung tâm nhưng từ năm 2015. Cụ bà trong ảnh sinh năm 1924 và đã mất vào năm 2016.

Theo ông Hùng, bức ảnh lan truyền trên mạng là lúc nhân viên của trung tâm dỡ tấm nhôm và chiếc chiếu lên để vệ sinh nơi ở cho các cụ.

Vụ CSGT chửi tục, vi phạm luật giao thông: Làm rõ mục đích phát tán đoạn clip

Trong ngày 1/7, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh 2 cán bộ CSGT di chuyển trên ôtô. Trong đó, người cầm lái không thắt dây an toàn, vừa điều khiển xe vừa nghe điện thoại di động. Thậm chí, người này còn liên tục chửi tục. Rất nhiều ý kiến tỏ ra bức xúc và yêu cầu ngành chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra để xử lý nghiêm việc này.

Hình ảnh CSGT vừa lái xe vừa nghe điện thoại được cắt ra từ clip chia sẻ trên mạng xã hội.

Bước đầu xác định vào ngày 25/6, tổ tuần tra của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp ranh TP Cần Thơ với Sóc Trăng) thì phát hiện một tài xế lái ôtô vi phạm tốc độ nên lập biên bản. Sau đó, đại úy Lê Vũ Đức (cán bộ của Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang) đã lái chiếc xe vi phạm về chốt. Đi cùng với ông Đức là đại úy Phan Thành Đỉnh (cũng là cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hậu Giang).

Chiều 3/7, trên Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh Hậu Giang đã đăng tải thông tin về clip liên quan đến 2 cán bộ CSGT. Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các đơn vị chức năng làm rõ nguồn gốc, động cơ, mục đích phát tán đoạn clip trên và khuyến cáo mọi người không tán phát bình luận trái với quy định của pháp luật.

Giám đốc Bệnh viện Mắt TPHCM và đồng phạm gây thiệt hại hơn 14,2 tỉ

Ngày 2/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành Kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP HCM, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM và các đồng phạm phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can từ trái sang phải: Nguyễn Trí Dũng; Phan Thị Bích Hạnh; Nguyễn Đỗ Nguyên; Lương Ngọc Tuấn - Ảnh: Bộ Công an

Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, kết luận bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP HCM, đại diện Chủ đầu tư chủ mưu và các đồng phạm gây thiệt hại cho cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ủy thác điều tra cho 54 Công an các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai người bị hại.

Đề nghị 9 bộ tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, nhân viên

Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi 9 bộ về việc tăng cường tiêm vắc-xin Covid-19 cho quân nhân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Theo đó, 9 bộ nhận công văn gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thương; Bộ Giao thông Vận tải; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bộ Y tế đề nghị 9 Bộ nhận công văn ngay trong tuần đầu tháng 7 này tổ chức Lễ phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho cán bộ, công nhân viên trong ngành.

Các Bộ chỉ đạo các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý liên hệ với cơ sở tiêm chủng trên địa bàn để được tiêm chủng.

