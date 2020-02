Nóng trong tuần: 15/16 người nhiễm Covid-19 tại Việt Nam đã khỏi bệnh

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 20:30 PM (GMT+7)

15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được xuất viện; Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội... là những tin đáng chú ý nhất tuần qua.

15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 tại Việt Nam được xuất viện

Chiều 21/2, bệnh nhân T.H.K (SN 1947; quốc tịch Mỹ), người nhiễm Covid-19 đã hoàn toàn khỏi bệnh và được xuất viện. Như vậy, người đàn ông này đã trở lại hòa nhập cùng cộng đồng sau 3 tuần được các y bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị trong phòng cách ly.

2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được ra viện chiều 20/2

Trước đó, sáng 20/2, Bệnh viện Nhi Trung ương cũng thông báo đã điều trị thành công cho bé gái N.G.L (3 tháng tuổi, ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhiễm Covid-19.

Bộ Y tế cho biết, chiều 20/2, Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc công bố đã điều trị thành công cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 (nCoV).

Trường hợp thứ nhất là bà P.T.T. (49 tuổi, ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), mẹ của bệnh nhân N.T.D (trở về từ Vũ Hán đã được điều trị khỏi Covid-19).

Trường hợp thứ hai là nữ bệnh nhân N.T.T.D (trú xã Sơn Lôi, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), em gái của bệnh nhân N.T.D (trở về từ Vũ Hán đã được điều trị khỏi Covid-19).

Như vậy, đến nay đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 được xuất viện. Cả nước còn duy nhất 1 người nhiễm Covid-19 đang được điều trị tại Vĩnh Phúc.

Ông Vương Đình Huệ được bầu làm Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội

Ông Vương Đình Huệ (trái - ảnh: Thành An)

Sáng 18/2, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hà Nội đã họp để bầu chức danh Trưởng đoàn ĐBQH mới thay ông Hoàng Trung Hải.

Kết quả, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội đã nhất trí bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.

Trước đó vào ngày 7/2, Bộ Chính trị có quyết định điều động ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thôi tham gia Ban Cán sự đảng Chính phủ để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015- 2020.

Bộ Chính trị cũng phân công ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị làm Phó trưởng bộ phận thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nữ thượng tá 43 tuổi làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Võ Thị Ngọc Hoài giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/2, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác bổ nhiệm cán bộ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, Trưởng Công an huyện Lấp Vò giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đây là nữ công an đầu tiên được Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tá Võ Thị Hoài Ngọc, sinh năm 1977, có trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra trinh sát an ninh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc công an tỉnh đã trải qua các vị trí công tác Đội trưởng Đội tổng hợp Phòng An ninh điều tra; Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Công tác chính trị; Trưởng Công an huyện Lấp Vò.

Tài xế xe khách giấu hơn 700 triệu đồng khách bỏ quên trên xe

Cơ quan công an có mặt kiểm tra, xác minh vụ việc. Ảnh: A.T

Sáng 18/2, vợ chồng anh N.T.M. (trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu) đi từ Hà Nội lên Sơn La trên chuyến xe khách mang biển số 29B-312.33 của nhà xe Bảo Lâm.

Sau đó, vợ chồng anh M. xuống xe tại Mộc Châu nhưng lại để quên số tiền hơn 720 triệu đồng trên xe khách. Về đến nhà, phát hiện số tiền lớn bị bỏ quên, vợ chồng anh M. đã nhanh chóng gọi điện cho nhà xe. Tuy nhiên, ở thời điểm này nhà xe nói không thấy túi tiền để quên.

Quá trình kiểm tra, công an đã phát hiện số tiền được cất giấu ở nhiều vị trí trên xe, tổng số tiền là hơn 700 triệu đồng.

Chiều 19/2, lãnh đạo Công an huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Hồng (SN 1985, ở thôn Thụy Khuê, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, tài xế Hồng khai nhận, khi điều khiển xe khách đến khách sạn Trường Giang, thị trấn Nông trường Mộc Châu, xe dừng nghỉ ăn cơm. Khi đóng cửa xe, tài xế Hồng phát hiện tại giường nằm tầng 1 sau ghế lái có một chiếc túi nên mở ra xem. Thấy có nhiều tiền bên trong, tài xế này đã nảy sinh ý định chiếm đoạt và mang đi cất giấu.

Bộ GD&ĐT đề nghị cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương cho học sinh đi học trở lại vào ngày 2/3

Tối 22/2, Bộ GD&ĐT chính thức có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Bộ cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành xem xét, quyết định cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên, học viên đi học trở lại từ ngày 2/3.

Theo quyết định trên, năm học kết thúc trước ngày 30/6/2020 (muộn hơn quy định trước đó 1 tháng).

Thời gian xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020.

Thời gian hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8/2020. Thời gian thi THPT quốc gia từ ngày 23/7 đến 26/7/2020.

