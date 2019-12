Nóng trong tuần: Công bố kết luận điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Chủ Nhật, ngày 08/12/2019 20:00 PM (GMT+7)

Công bố kết luận điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong; Lý do cầu thủ bị đạp vào mặt, co giật tha thứ cho đối thủ… là những tin nóng tuần qua.

Nóng nhất tuần Sự kiện:

Kết luận điều tra vụ học sinh lớp 1 trường Gateway tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) vừa hoàn tất điều tra vụ bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway) tử vong trong ôtô, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Bích Quy (SN 1964, người đưa đón) và Doãn Quý Phiến (SN 1966, tài xế) về tội "Vô ý làm chết người"; bị can Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Trường tiểu học Gateway

Kết luận điều tra làm rõ một số tình tiết, cụ thể thời điểm rời nhà, bé L. mặc áo phông đỏ có dòng chữ "Gateway". Gia đình cũng chuẩn bị cho bé L. 1 áo phông màu ghi khác có dòng chữ "Gateway", sách vở vào ba lô trước khi tới trường.

Khi lên xe, bé L. ngồi hàng ghế thứ 4 từ trên xuống (xe có 5 hàng ghế). Vị trí bé L. ngồi trên trần ô tô có một quả bóng bay màu vàng. Theo kết luận điều tra, quả bóng bay này do một học sinh khác lấy ở sân trường mang lên ôtô từ một ngày trước (ngày 5/8).

Về phần bà Quy, theo kết luận điều tra, mặc dù không kiểm đếm học sinh khi xuống xe nhưng bà Quy vẫn ghi vào sổ nhật ký xe bus là học sinh đi thực tế là 13, không có học sinh xuống muộn dẫn đến để quên bé L. trên ôtô.

Đối với tài xế Doãn Quý Phiến, đã bất cẩn, cẩu thả sau mỗi lượt xe hoạt động, không kiểm tra khoang hành khách, không vệ sinh trong ngoài ôtô, tin tưởng bà Quy đã kiểm tra, kiểm đếm đủ học sinh khi xuống xe nên đã khóa cửa, không phát hiện còn cháu L. bên trong.

Về phía cô Nguyễn Thị Thủy, theo kết luận điều tra, cô giáo này khai biết rõ học sinh vắng mặt không lý do nhưng không liên lạc, trao đổi với gia đình dẫn đến không phát hiện ra sự việc bé L. bị bỏ quên trong ôtô.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra kết luận bé L. tử vong do suy hô hấp - tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian không giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Công an điều tra hoàng loạt thanh niên đăng ảnh "ăn mày mặt đen” câu like

Thông tin kết quả xác minh về đối tượng mặt đen, tay cầm đầu gà xuất hiện ở Hà Đông, Hà Nội, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, qua xác minh, người đàn ông bôi mặt đen đi xin tiền, chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật khác.

Việc đối tượng hoá trang hình thù kỳ quái và cầm đầu gà lang thang ăn xin khiến nhiều người sợ hãi. Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội lại đăng tải lại hình ảnh, thậm chí đóng giả đối tượng mặt đen rồi đăng lên Facebook để câu like càng khiến nhiều người hoang mang.

Hình ảnh Công bôi đen mặt, cầm đĩa đựng lạp xưởng, quả chanh đăng tải trên mạng xã hội

Cụ thể, ngày 5/12, Trần Văn Công (ở thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) sử dụng tài khoản Facebook có tên "Công Dao Lam" đăng tải hình ảnh bản thân mặc bộ đồ màu đen, miệng ngậm hai quả táo mèo, trên tay cầm dĩa có cây lạp xưởng và một quả chanh.

Bị Công an Thị trấn Phú Thiện mời lên làm việc, Công đã thừa nhận đã hóa trang thành người đàn ông áo đen, mặt đen, cầm đĩa đựng cây lạp xưởng rồi đăng tải lên mạng xã hội là để cho vui và "câu like”.

Trong khi đó, một tài khoản khác có tên “Bin Bảnh” đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Qua xác minh, lực lượng công an xã xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like.

Công an Tiền Giang ngày 6/12 cũng đã mời Lâm Minh Thanh (ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành) lên trụ sở lấy lời khai về việc đối tượng này đăng tải lên Facebook thông tin không đúng sự thật về nhóm người ăn xin bôi đen xuất hiện trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Làm việc với cơ quan công an, Thanh thừa nhận, không gặp người được mô tả trong bài viết, hình ảnh trong bài viết là do bản thân bắt gặp trên mạng và tải về đăng lại.

Tại Hà Tĩnh, Công an TP.Hà Tĩnh cũng bác thông tin đối tượng mặt đen xuất hiện ở địa bàn thành phố như trên mạng Facebook đăng tải.

Lý do cầu thủ bị đạp vào mặt, co giật tha thứ cho đối thủ

Liên quan đến vụ nam thanh niên đạp lên mặt cầu thủ đội bạn khiến dư luận phẫn nộ, ngày 2/12, đại diện Ban tổ chức giải bóng đá phong trào Thái Nguyên cho biết nam cầu thủ N.M.Đ (cầu thủ FC GẨY) đã đến gia đình anh L (24 tuổi, sinh viên trường đại học tại Thái Nguyên, cầu thủ số 5 đội ICTU Toyota) để xin lỗi. Sau khi nhận lời xin lỗi trực tiếp tại nhà mình, anh L đã chấp nhận và bỏ qua cho N.M.Đ.

Cầu thủ N.M.Đ đạp thẳng vào mặt cầu thủ đội bạn sau pha chơi xấu.

Anh L. chia sẻ, bản thân sau khi được thăm khám tại bệnh viện, kiểm tra toàn diện sức khoẻ đã không có vấn đề gì đáng lo ngại. Anh L. đã bình phục sau khi bị đạp vào mặt dẫn đến co giật.

"Trưa 1/12 sau khi tôi từ viện trở về thì Ban tổ chức giải đấu phong trào Thái Nguyên cùng cầu thủ Đ. đến có lời xin lỗi gia đình và xin lỗi tôi sau những gì đã xảy ra. Không nghĩ anh ấy đến thăm vì lúc xem lại video thấy anh ấy ngoảnh mặt đi bất cần.

Trước lời xin lỗi của anh ấy, và biết được anh ấy cũng đang phải chịu nhiều chỉ trích của dư luận nên tôi chọn cách xử lý theo tình người", anh L. nói.

Đại diện Ban tổ chức giải bóng đá phong trào Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã ra quyết định đình chỉ thi đấu hết mùa giải đối với cầu thủ chơi xấu nói trên.

Bác kháng cáo vụ vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên ly hôn

Chiều 5/12, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên án vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên).

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ rời toà sau khi nghe tuyên án. Ảnh: Hoàng Giang

HĐXX phúc thẩm đã bác kháng cáo của ông Vũ lẫn bà Thảo về việc chia lại tài sản. Đồng thời, HĐXX cũng không chấp nhận đề nghị của VKS về việc huỷ án phần này giao về cho TAND TP.HCM xét xử lại.

