Nóng: Khởi tố vụ án nam tiếp viên hàng không làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Thứ Năm, ngày 03/12/2020 11:28 AM (GMT+7)

Công an TP.HCM phối hợp với Sở TTTT tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP.HCM.

Rất đông các phóng viên có mặt tại phòng họp của Trung tâm Báo chí TP.HCM để tham dự buổi họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự "Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người tại TP.HCM”

Trưa 3/12, Công an TP.HCM phối hợp với Sở TTTT tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" tại TP.HCM.

Trên cơ sở điều tra xác minh ban đầu, Công an TP. đã xin ý kiến lãnh đạo TP, Ban chỉ đạo Covid-19 TP.HCM và các đơn vị liên quan, Công an TP chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra TP.HCM khởi tố vụ án Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, theo Điều 240 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cơ quan An ninh điều tra đã có quyết định số 02 ngày 3/12/2020 về khởi tố vụ án hình sự. Việc khởi tố vụ án hình sự này dựa trên thực tế dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới. Việt Nam rất nỗ lực trong kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, vừa qua cho thấy chỉ cần chúng ta chủ quan, thiếu ý thức, trách nhiệm và đặc biệt thiếu ý thức về mặt pháp luật thì sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng.

"Đến giờ chúng tôi xác định hậu quả nghiêm trọng vì đã lây lan qua người khác. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc bằng chế tài hình sự. Do đó, cơ quan điều tra đã tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Việt Nam", đại tá Nguyễn Sỹ Quang nói.

Tham dự buổi họp báo có phó giám đốc Công an TP.HCM Nguyễn Sỹ Quang và phó giám đốc Sở TTTT Từ Lương.

Về trách nhiệm của Vietnam Airlines và các đơn vị quản lý điểm cách ly trong vụ việc, đại tá Nguyễn Sỹ Quang cho biết, sau khi khởi tố vụ án hình sự thì công an có kế hoạch điều tra toàn diện, khách quan để xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, và sẽ cá thể hóa vấn đề hình sự theo quy định.

“Khi nào khởi tố bị can, ai là bị can, thì chúng tôi phải làm nhiều bước điều tra”, ông Quang nói và nhấn mạnh cơ quan điều tra tuân thủ pháp luật về điều tra hình sự nhưng cũng phải tuân thủ phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Trước đó, Bộ Y tế công bố bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 1342. Bệnh nhân này là tiếp viên hàng không, đã vi phạm quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines. Những thành viên thuộc từng tổ bay khi về nước phải cách ly, không được tiếp xúc với nhau, nhưng nam tiếp viên này (về từ Nhật Bản) đã đi sang khu cách ly khác, sau đó bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân thuộc một tổ bay về từ Rumani.

Khi được về nhà cách ly, anh này tiếp tục vi phạm quy định, tiếp xúc gần với nam giáo viên 32 tuổi của trung tâm Anh ngữ Key English, gặp mẹ (ngụ huyện Hóc Môn), người phụ nữ (trú Bình Thạnh) và bạn nam (ở quận 6)... Hiện, bệnh nhân 1342 là nguồn lây COVID-19 cho 3 người khác ngoài cộng đồng gồm các bệnh nhân 1347, 1348, 1349.

Ngoài ra, trong thời gian tự cách ly tại nhà trên đường Bạch Đằng, quận Tân Bình, bệnh nhân 1342 đã nhiều lần ra ngoài để ăn trưa và đi học.

Theo đó, BN1342 đã rời khỏi nhà và ra ngoài ăn trưa vào ngày 21/11. Sáng và chiều 22/11, BN đã đến học tại Trường Đại học Hutech.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng BN1342 đã vi phạm nghiêm trọng các biện pháp cách ly tập trung cũng như tại nhà và trở thành nguồn lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Nhiều căn nhà ở TP.HCM bị phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19

Theo thông tin cập nhật từ HCDC vào sáng 3/12, liên quan đến bệnh nhân 1342, đã xét nghiệm 78 mẫu F1, trong đó 1 mẫu dương tính là bệnh nhân 1347- giáo viên tiếng Anh đã được công bố, 77 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

Trong số 456 mẫu F1 của bệnh nhân 1347 phát hiện 2 mẫu dương tính là bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349, đã được công bố; 454 mẫu còn lại đều cho kết quả âm tính.

184 mẫu F1 của bệnh nhân 1348 đều cho kết quả âm tính. Trong số 134 mẫu F1 của bệnh nhân 1349 có 123 mẫu âm tính, 11 mẫu đang chờ kết quả.

Như vậy, có 841/852 mẫu F1 đã được xét nghiệm, trong đó có 3 mẫu dương tính (đã công bố) và 838 mẫu âm tính.

Ngoài ra, có 791/1392 mẫu F2 đã được xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 về ‘‘Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người’’ quy định: 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm: a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền cho người. c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 5-10 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế. b) Làm chết người. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 10-12 năm: a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ. b) Làm chết hai người trở lên. 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20-100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 1-5 năm.

*Tiếp tục cập nhật

