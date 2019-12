Nóng 24h qua: Xúi bạn đóng giả "ăn mày mặt đen" để chụp ảnh đăng Facebook câu like

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 20:00 PM (GMT+7)

Xúi bạn đóng giả "ăn mày mặt đen" để chụp ảnh đăng Facebook câu like; Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ kiến nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn với “vua cà phê”… là những tin nóng 24h qua.

Xúi bạn đóng giả "ăn mày mặt đen" để chụp ảnh đăng Facebook câu like

Ngày 6/12, Công an thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai đã mời anh Trần Văn Công (trú tổ dân phố 4, thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện) lên làm việc vì hành vi tung tin không đúng sự thật.

Trước đó ngày 5/12, Trần Văn Công sử dụng tài khoản Facebook có tên "Công Dao Lam" đăng tải hình ảnh bản thân mặc bộ đồ màu đen, miệng ngậm hai quả táo mèo, trên tay cầm dĩa có cây lạp xưởng và một quả chanh gây hoang mang dư luận đến mọi người.

Hình ảnh Công bôi đen mặt, cầm đĩa đựng lạp xưởng, quả chanh đăng tải trên mạng xã hội

Bị Công an Thị trấn Phú Thiện mời lên làm việc, Công đã thừa nhận đã hóa trang thành người đàn ông áo đen, mặt đen, cầm đĩa đựng cây lạp xưởng rồi đăng tải lên mạng xã hội là để cho vui và "câu like", chứ không có mục đích nào khác. Công thừa nhận hành vi sai trái của mình và cam kết sẽ không tái phạm nữa.

Trong khi đó, một tài khoản khác có tên “Bin Bảnh” đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, Hải Dương).

Hình ảnh ăn mày mặt đen xuất hiện trên tài khoản Bin Bảnh

Qua xác minh, lực lượng công an xã Hồng Lạc và huyện Thanh Hà xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ kiến nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn với “vua cà phê”

Luật sư Lê Thị Hoài Giang, luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho biết, thân chủ của bà sẽ kiến nghị giám đốc thẩm bản án ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Theo vị luật sư “bản án phúc thẩm bất công với bà Thảo và các con của bà“. Cụ thể, theo luật sư Lê Thị Hoài Giang, HĐXX nhận định ông Vũ và gia đình ông Vũ đã có công đóng góp và thành lập Trung Nguyên từ năm 1996 đến nay nên nói rằng ông có nhiều công sức hơn.

"Nhưng cơ sở Trung Nguyên lập năm 1996 đã giải thể từ 2 tháng sau và không có bất cứ sự tiếp nối nào của cơ sở đó với 7 công ty hiện tại của tập đoàn. 7 công ty này hoàn toàn được thành lập mới và ra đời sau khi hai ông bà kết hôn", luật sư Giang cho biết.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang cho rằng HĐXX đã thiếu công tâm trong việc đưa ra phán quyết.

Bên cạnh đó, theo vị này, HĐXX nhận định vụ án không cần áp dụng Luật Doanh nghiệp vì không có chuyển nhượng cổ phần là không đúng.

Ngay tại phiên sơ thẩm, luật sư của ông Vũ đã nói tốt nhất chia bằng cổ phần là hợp lý. Nên cần phải giữ lại cổ phần mỗi bên được chia. Hơn nữa, hồ sơ vụ án đã không định giá giá trị thương hiệu của Trung Nguyên.

Và việc không tranh chấp ở Singapore chỉ như một thủ thuật, bởi thực chất QĐ 05 đã ban hành nhưng bị “ém”. Bên Singapore ông Vũ cũng đã không tranh chấp nữa. Vì vậy, việc ông Vũ nói “tặng” Trung Nguyên International trong phiên tòa phúc thẩm chỉ như phao cứu sinh để tòa cảm giác quyết định đó là chia tách vụ án, đánh lừa dư luận.

“Như các bạn thấy, Trung Nguyên hiện nay giá trị của nó rất lớn, như một con gà đẻ trứng vàng mà tước quyền bà Thảo được chia cổ phần là một thiệt hại vô cùng lớn”, luật sư Giang nói.

Nữ luật sư cũng khẳng định, chắc chắn phía bà Thảo sẽ có kiến nghị giám đốc thẩm bản án. “Tôi tin VKS cũng sẽ có kiến nghị. Có thể luật sư chúng tôi đưa ra những căn cứ để bảo vệ cho thân chủ nhưng VKS họ sẽ có nhìn nhận đánh giá khách quan”, vị này nói.

Đường Hà Nội ùn tắc khủng khiếp sau vụ tai nạn 2 người chết

Khoảng 10h15 sáng 6/12 tại đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, xe tải chở hàng do một nam tài xế (chưa rõ danh tính) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, hướng Ngã Tư Sở đi quận Hà Đông.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến gần hầm chui Thanh Xuân, xe tải va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển chở theo người phụ nữ đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến hai người đi xe máy văng xuống đường nằm bất động.

Lãnh đạo đội CSGT số 7 (Công an TP. Hà Nội) cho hay, vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe tải đã ở lại hiện trường phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Hiện cơ quan chức năng đang xác định danh tính nạn nhân.

Ông Phúc lái xe ôm gần khu vực cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông nghe thấy một tiếng tiếng rầm lớn nên nhìn ra thấy hai người nằm bất động dưới đường, máu chảy. Chiếc xe tải cách thi thể hai người khoảng 10 mét.

Tại hiện trường, chiếc xe máy xe máy cách xe tải khoảng gần 10m, phần yếm hư hỏng. Giao thông qua khu vực hầm chui Thanh Xuân, hướng đi Hà Đông ùn tắc.

Công an Đồng Nai chính thức lên tiếng vụ CSGT tố "sếp" bảo kê xe quá tải

Chiều 6/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã có cuộc họp với phóng viên báo chí để cung cấp thông tin xung quanh vụ một số CSGT tố "sếp" can thiệp quy trình công vụ, "bảo kê" xe quá tải.

Theo đó, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai thay mặt ban giám đốc chủ trì cuộc gặp đã có một số trao đổi thông tin với các phóng viên.

Đại tá Thọ công bố 2 quyết định của tân Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa ký sáng 6/12 tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với trung tá Phạm Hải Cảng - Đội trưởng Đội CSGT số 2 và trung tá Phan Cẩm Tú - Đội phó Đội CSGT số 1- thuộc phòng CSGT. Lý do tạm đình chỉ là để tiếp tục làm rõ những dầu hiệu vi phạm, nội dung lùm xùm tố cáo can thiệp vào quy trình công vụ, "bảo kê" xe quá tải trên Quốc lộ 20.

Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai cung cấp thông tin với báo chí

Ngoài ra, các thông tin khác, đại tá Thọ cho hay hiện bộ phận thanh tra đang tiếp tục vào cuộc làm rõ nên chưa thể trả lời cụ thể.

Theo đại diện Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi có các thông tin tố cáo, công an tỉnh vào cuộc làm rõ. Với sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, công an tỉnh tiếp tục đẩy nhanh công tác xác minh, trên tinh thần minh bạch, nếu phát hiện sai phạm chắc chắn xử lý nghiêm minh theo quy định, "sai đến đâu xử lý đến đó".

Tại cuộc họp cung cấp thông tin, một loạt câu hỏi được đặt ra như: Bước đầu xử lý sai phạm đến đâu? Quy trình xác định nội dung vụ việc sẽ được thực hiện ra sao, có thể nhanh chóng làm rõ nội dung các cuộc trao đổi trong clip hay không? Lực lượng thanh kiểm tra của Bộ Công an đã trực tiếp tiếp cận vụ việc chưa? Có xác định các nhân vật bên ngoài liên quan "đường dây" không? Quá trình công tác của hai trung tá bị tạm đình ra sao; người tố cáo sẽ được bảo vệ an toàn thế nào?

Tuy nhiên, đại tá Thọ cho biết được ủy quyền của ban giám đốc chỉ có thể trả lời được một số vấn đề cụ thể như trên, còn liên quan nội dung vụ việc vẫn phải chờ thanh tra làm rõ. "Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai xác định cung cấp thông tin nhanh chóng với báo chí những vấn đề trong phạm vi đã có thể cung cấp. Các nội dung khác đang xử lý, quán triệt theo đúng quy định nghiêm minh của pháp luật" - đại tá Thọ nói.

Đối với thông tin tố cáo việc "ăn chặn" tiền trực lễ tết trong thời gian dài tại Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Thọ cho biết lực lượng thanh tra đồng thời vào cuộc để làm rõ.

