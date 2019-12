Công an xác định "ăn mày mặt đen" xuất hiện ở trường học để... câu like

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 08:04 AM (GMT+7)

Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Tin nóng Sự kiện:

Hình ảnh ăn mày mặt đen xuất hiện trên tài khoản Bin Bảnh

Mới đây, trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh đối tượng mặc bộ đồ màu đen, mặt bôi đen xì, tay cầm theo xúc xích, đầu gà đi xin tiền khắp nơi khiến nhiều người hoang mang, lo sợ.

Hình ảnh về người mặc áo đen bí ẩn

Trước thông tin cho rằng những đối tượng này xuất hiện ở một số trường học trên địa bàn tỉnh Hải Dương, ông Vũ Xuân Hào – Chủ tịch UBND xã Hồng Lạc (Thanh Hà, Hải Dương) cho biết, Công an huyện Thanh Hà đang vào cuộc xác minh hai thanh niên đóng giả “ăn mày mặt đen” để câu like trên mạng xã hội.

Cụ thể, tài khoản facebook Bin Bảnh đăng tải thông tin “Bọn này về đến Hồng Lạc rồi”. Kèm theo đó là hình ảnh kẻ “ăn mày mặt đen”, tay cầm đầu gà đứng trước cổng trường Mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc).

Ngay lập tức, Công an xã Hồng Lạc phối hợp cùng Công an huyện Thanh Hà vào cuộc xác minh. Bằng nghiệp vụ, lực lượng công an xác định người tung hình ảnh này lên mạng xã hội là Đặng Như Chiến (19 tuổi, trú tại xã Hồng Lạc).

Quá trình làm việc với cơ quan công an, Chiến khai nhận xúi giục nam thanh niên tên Xuân (17 tuổi cùng ở xã Hồng Lạc) đóng giả làm “ăn mày mặt đen” đứng trước cổng Trường Mầm non Hồng Lạc. Sau đó, Chiến chụp ảnh lại và đăng lên mạng xã hội bằng tài khoản cá nhân có tên Bin Bảnh để câu like. Hiện, Công an huyện Thanh Hà đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc.

Trước đó, một số người dùng mạng xã hội Facebook miêu tả: Người này bôi mặt đen nhẻm, miệng ngậm vật phồng 2 bên má trông rất kinh hãi nên nhiều người cũng cho rằng người này ăn mặc, ngụy trang thế này để khó nhận diện.

Nhưng cũng có một điều rất đáng sợ là người này bôi mặt đen xì, ngậm cái gì đó trong mồm có cầm theo 2 cái đầu gà, chúng hay đứng ở các cổng trường và tiếp cận với học sinh". Thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người tỏ ra lo lắng trước hành động bí ẩn của những người mặt đen này.

Nguồn: https://infonet.vn/cong-an-xac-dinh-duoc-nguoi-tung-tin-an-may-mat-den-xuat-hien-o-truong-hoc-po...Nguồn: https://infonet.vn/cong-an-xac-dinh-duoc-nguoi-tung-tin-an-may-mat-den-xuat-hien-o-truong-hoc-post323944.info