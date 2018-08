Nóng 24h qua: Thông tin mới vụ nữ tiểu thương tử vong khi tiếp đoàn liên ngành

Thứ Bảy, ngày 18/08/2018 20:45 PM (GMT+7)

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Ai xô người phụ nữ té tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành?; Tàu cá Bình Định mất tích bí ẩn; 4 jackpot “nổ” trong một tuần,… là những thông tin “nóng” trong ngày 18/8.

Ai xô người phụ nữ té tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành?

Tại xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh vừa xảy ra vụ việc một người tử vong khi đoàn kiểm tra liên ngành của xã đến làm việc. Đoàn cán bộ này do ông Dương Quý Hà (Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hội) làm tổ trưởng, đi kiểm tra giấy phép kinh doanh của các điểm thu mua mì.

Bà Nguyễn Thị Bích.

Sáng 18/8, ông Tạ Châu Lâm, Chủ tịch UBND huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, nạn nhân trong vụ việc) đã được gia đình đưa đi an táng. “Các bên đều có lời khai khác nhau. Tóm lại sự việc này nên chờ cảnh sát điều tra của tỉnh kết luận. Đến giờ này mình không thể trình bày được gì vì mình không chứng kiến”, ông Lâm nói.

Theo thông tin ban đầu, chiều 15/8, lực lượng liên ngành của xã do ông Hà làm tổ trưởng đến kiểm tra giấy phép kinh doanh (GPKD) của hộ bà Bích. Tuy nhiên, bà Bích lại xuất trình GPKD do ông Trần Tiến Hiệp (36 tuổi, ngụ cùng xã, làm chung với bà Bích) đứng tên nên lực lượng liên ngành đề nghị tịch thu mì, GPKD và mời người liên quan về UBND xã làm việc nên đã xảy ra cự cãi và giằng co. Bất ngờ, một người trong đoàn liên ngành xô bà Bích ngã xuống đất, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Một tàu cá Bình Thuận mất tích bí ẩn cùng 5 thuyền viên

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết cho biết vừa nhận được cuộc gọi từ bà Lan (vợ chủ tàu cá BTH 96769 TS - tỉnh Bình Thuận), báo tin đã mất liên lạc với tàu từ nhiều ngày nay. Bà Lan cũng không nắm được tàu đang đánh bắt ở vùng biển nào.

(Ảnh minh hoạ)

Theo nhận định ban đầu của Ban chỉ huy Phòng thống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, nhiều khả năng tàu BTH 96769 TS đã bị hỏng máy, trôi dạt và bị sóng đánh chìm, hoặc đã vi phạm vùng biển nước ngoài rồi bị bắt giữ.

Hiện, hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam đã chuyển thông tin tới các cơ quan, đơn vị tìm kiếm cứu nạn để có phương án hỗ trợ, tìm kiếm tàu BTH 96769 TS. Đồng thời, các đơn vị cũng phát thông báo hàng hải theo nhiều phương thức, yêu cầu các phương tiện đang hoạt động trên biển tăng cường quan sát, tìm kiếm tàu bị nạn.

Bão số 4 vào Nghệ An, nhiều lãnh đạo TP.Vinh đang đi du lịch

Mấy ngày qua, trong khi các cơ quan ban ngành cả nước tích cực phòng chống cơn bão số 4, thì tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) xôn xao thông tin Chủ tịch UBND thành phố này đi du lịch trời Âu bằng tiền đài thọ từ doanh nghiệp.

Theo đó, Quyết định số 3355/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An do Phó Chủ tịch UBND tỉnh này là ông Lê Xuân Đại ký đồng ý và cho phép ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh nghỉ phép từ ngày 4/8 đến ngày 20/8 để đi du lịch nước ngoài.

Ông Nguyễn Hoài An - Chủ tịch UBND thành phố Vinh.

Ngoài ra, Quyết định số 3272/QĐ-UBND tỉnh Nghệ An cũng do chính ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh này ký, cũng cho phép cả ông Nguyễn Sỹ Diệu - Trưởng Phòng Tài chính kế hoạch thành phố Vinh; ông Trần Xuân Lễ - Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư và Xây dựng thành phố này được nghỉ phép từ ngày 4/8 đến ngày 20/8 để đi du lịch nước ngoài.

Trước thông tin đó, ông Thái Thanh Hà - Chánh Văn phòng UBND thành phố Vinh cho biết: “Anh Nguyễn Hoài An được lãnh đạo UBND tỉnh đồng ý cho nghỉ phép theo chế độ, được phê duyệt, đồng ý mới được đi. Anh ấy đi du lịch nước ngoài cũng đã có ý kiến của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo đồng ý. Kinh phí tự lo liệu”.

4 jackpot cùng “nổ” trong tuần U23 Việt Nam đá ASIAD 2018

Sau 3 jackpot “nổ” liên tục trong các kỳ quay vào thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu tuần này, thì kỳ quay 164 của sản phẩm Power 6/55 vào tối nay (thứ Bảy, ngày 18/8) lại vừa tìm ra một jackpot 2 trị giá gần 3,2 tỉ đồng. Theo đó, vé trúng jackpot mới nhất có chứa năm trong sáu cặp số 07 - 33 - 36 - 39 - 51 - 55 và có chứa thêm cặp số 11.

Kết quả kỳ quay 164 của Power 6/55.

Như vậy, chỉ trong chưa đầy một tuần U23 Việt Nam đá vòng đấu loại ASIAD 2018, liên tiếp 4 jackpot thuộc các sản phẩm Power 6/55 và Mega 6/45 đã “nổ” với tổng trị giá hơn 25 tỉ đồng. Đáng chú ý là sự trùng hợp khi lần lượt trong các ngày U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Pakistan và U23 Nepal, các jackpot cũng đã “nổ”.