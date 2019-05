Nóng 24h qua: Sức khỏe của sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con giờ ra sao?

Sức khỏe của sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con giờ ra sao?; Bị phạt do xúc phạm lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND TP HCM khởi kiện... là những tin nóng 24h qua.

Sản phụ bị ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con chưa thể tỉnh lại

Sức khỏe của bé Bình An đã có tín hiệu tốt

Ngày 28/5, theo các bác sĩ BV K, đến nay sức khỏe chị Nguyễn Thị Liên, 28 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối quyết giữ con đến cùng vẫn chưa diễn biến khả quan. Chị Liên phải mở nội khí quản để thở và chưa thể tỉnh lại.

Trước đó, khi mang thai tuần thứ 8, bệnh nhân phát hiện ở ngực có nổi những cục nhỏ nhưng không để ý. Khi thai được 4 tháng, bệnh nhân đi khám thì được xác định bị ung thư vú giai đoạn cuối đã di căn vào xương, phổi. Sau khi tham khảo ý kiến, bệnh nhân quyết định không điều trị để nhường sự sống cho con. Trong quá trình mang thai, sản phụ được điều trị và theo dõi chặt chẽ tại BV K TƯ. Nhiều hôm, bệnh nhân khó thở, người nổi đầy hạch không thể nằm mà phải ngồi 24/24h, cả ngày chỉ ngủ được vỏn vẹn 2 tiếng.

Ngày 21/5, khi thai nhi được 31 tuần, sức khỏe sản phụ diễn biến xấu nên các bác sĩ quyết định mổ bắt con. Chiều ngày 22/5, kíp mổ của BV K TƯ phối hợp với BV Phụ sản TƯ được tiến hành. Sau hơn 30 phút thực hiện, kíp mổ đã lấy ra em bé nặng 1,5kg và được đặt tên là Bình An.

Sau sinh, bé được chuyển sang chăm sóc đặc biệt tại BV Phụ sản TƯ, còn sản phụ tiếp tục điều trị tại BV K TƯ. Từ đó tới nay, sản phụ luôn trong tình trạng mê man và vẫn chưa được gặp con trai.

Vụ gian lận điểm thi: Khai trừ Đảng Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La

Sáng 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.

Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT bị đề nghị truy tố liên quan đến vụ gian lận thi cử năm 2018 tại tỉnh này

Chiều 27/5, Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 bị can liên quan đến gian lận thi cử trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có ông Trần Xuân Yến. Được biết, 7 bị can trên đều bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Bảy bị can bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, gồm: Ông Lò Văn Huynh (Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở GDĐT), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT), bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT), bà Cầm Thị Bun Sọn (Phó Trưởng Phòng chính trị - tư tưởng của Sở GDĐT), ông Đặng Hữu Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố Sơn La), ông Đỗ Khắc Hưng (nguyên trung tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh), ông Đinh Hải Sơn (nguyên thiếu tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh).

Bị phạt do xúc phạm lãnh đạo, chuyên viên văn phòng UBND TP HCM khởi kiện

Ngày 28/5, TAND TP HCM cho biết đã nhận đơn khởi kiện của ông Quách Duy (SN 1982, chuyên viên Văn phòng UBND TP HCM) và tòa đang xem xét đơn của ông Duy theo quy định của pháp luật.

Đơn khởi kiện của ông Quách Duy

Trước đó, Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM Nguyễn Đức Thọ đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với ông Quách Duy số tiền 7,5 triệu đồng.

Cụ thể, chiều 9/4, ông Duy đã đưa thông tin: “Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ giao “đất vàng” giá rẻ liên quan đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ, điều tra làm rõ vụ thoái vốn gây thất thoát tài sản nhà nước trong việc giao đất, cho thuê đất trái phép khu đất “vàng” số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP.HCM”.

Theo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, thông tin này được đăng trong bài viết “Đốt củi” trên Facebook Duy Quách do ông Quách Duy thiết lập, đăng ký sử dụng có nội dung vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân khác.

Quyết định xử phạt có hiệu lực ngày 23/5 và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM yêu cầu ông Quách Duy phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định, nếu không tự giác chấp hành, đến quá thời hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.

Ông Quách Duy phải nộp tiền phạt tại Kho bạc nhà nước TP.HCM hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Sở Tài chính TP.HCM trong thời hạn 10 ngày...

Bộ trưởng Tài nguyên lên tiếng vụ hai cán bộ nhận 12 tỷ "chạy" dự án

Trước đó, một số cơ quan báo chí đã phản ánh việc ông Trần Văn Viên - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thiên An tố cáo đã chi tiền cho một Phó giám đốc Trung tâm thông tin, dữ liệu Biển và Hải đảo Quốc gia và một Phó trưởng Phòng Khai thác dữ liệu. Tổng số tiền người này nói đã chi là 12 tỷ đồng để trúng thầu dự án giao thông trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An có giá trị khoảng 200 tỷ đồng và dự án đập ngăn mặn trên sông Thái Bình (TP Hải Phòng) với tổng kinh phí xây lắp trên 400 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ TN-MT Trần Hồng Hà cho biết đang xác minh thông tin 2 cán bộ của Tổng cục Biển và Hải đảo bị tố nhận 12 tỉ đồng tiền chạy dự án

Trao đổi với PV bên hành lang Quốc hội sáng 28/5, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, sự việc này liên quan đến công tác cán bộ. Chính bởi vậy, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh của báo chí, Bộ đã chỉ đạo các đơn vị vào cuộc kiểm tra, làm việc với các cán bộ liên quan để xác thực tính chính xác của thông tin. Vụ Tổ chức cán bộ được giao nhiệm vụ phối hợp với đơn vị thanh tra xác minh, kiểm tra.

Bộ trưởng TN-MT cho biết thêm 2 cán bộ này đang làm báo cáo giải trình và Bộ TN-MT cũng đang làm việc với các bên có liên quan.

Thực hư việc Thanh tra giao thông chỉ đứng nhìn lô cốt

Thời gian qua, ở nhiều vị trí lô cốt, rào chắn hư hỏng, đường lồi lõm, lầy lội, cống mất nắp tại TPHCM... Thanh tra giao thông chỉ đến đứng nhìn, ghi ghi, chép chép, chụp hình rồi lên xe đi. Hình ảnh Thanh tra giao thông chỉ đứng nhìn lô cốt, nắp hầm ga mất... đang gây thắc mắc trong nhân dân.

Việc Thanh tra giao thông đến trước lô cốt ghi ghi, chép chép, chụp hình rồi lên xe đi gây thắc mắc trong dân

Về thắc mắc này, ông Phạm Lê Lâm, Phó đội trưởng Đội tham mưu, Thanh tra Sở GTVT, cho biết theo quy trình cũ, khi ghi nhận hiện trường, các tổ, đội phải gửi báo cáo về Thanh tra Sở. Sau đó, từ đây mới phát văn bản tới các Khu, quận, huyện có công trình để các nơi này biết và có biện pháp khắc phục. Cách làm gửi - nhận văn bản, phản hồi kết quả khắc phục khuyết tật, bất cập cầu đường thường chậm 5-7 ngày.

Thời gian qua, Thanh tra Sở GTVT đã thiết lập năm nhóm phản ứng nhanh, ứng dụng trên Viber với tên giao diện Hạ Tầng GT. Hình ảnh, thông tin từ các tổ, đội kiểm tra thực địa được truyền dẫn, kết nối với các cán bộ phụ trách khai thác hạ tầng giao thông của bốn Khu và Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn.

Theo ông Lâm qua thời gian ứng dụng Viber giao diện Hạ Tầng GT thời gian từ kiểm tra, phát hiện, thông tin tới xử lý, khắc phục các khuyết tật, bất cập của cầu đường đã diễn ra nhanh, gọn hơn.

Riêng các trường hợp vi phạm về rào chắn, Thanh tra giao thông chụp hình làm bằng chứng, lập biên bản để xử lý theo quy trình. "Vì vậy không có chuyện Thanh tra giao thông chỉ đứng nhìn lô cốt, chụp hình rồi bỏ đi!" - ông Phạm Lê Lâm nói.