NÓNG: Khai trừ Đảng Phó Giám đốc Sở GDĐT Sơn La vụ gian lận điểm thi

Thứ Ba, ngày 28/05/2019 16:03 PM (GMT+7)

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, liên quan đến vụ gian lận thi cử tại Sơn La, sáng nay (28/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết và quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La.

Sáng nay (28/5), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã họp biểu quyết để thi hành kỷ luật đối với ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã quyết định kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trần Xuân Yến.

Ông Trần Xuân Yến - Phó Giám đốc Sở GDĐT bị đề nghị truy tố liên quan đến vụ gian lận thi cử năm 2018 tại tỉnh này.

Chiều qua (27/5), Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 7 bị can liên quan đến gian lận thi cử trong Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, trong đó có ông Trần Xuân Yến. Được biết, 7 bị can trên đều bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Bảy bị can bị kỷ luật với hình thức khai trừ khỏi Đảng, gồm: Ông Lò Văn Huynh (Trưởng Phòng khảo thí và quản lý chất lượng của Sở GDĐT), bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Phó Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT), bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT), bà Cầm Thị Bun Sọn (Phó Trưởng Phòng chính trị - tư tưởng của Sở GDĐT), ông Đặng Hữu Thủy (Phó Hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Thành phố Sơn La), ông Đỗ Khắc Hưng (nguyên trung tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh), ông Đinh Hải Sơn (nguyên thiếu tá, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh).

Nhiều cán bộ, công chức của Sở GDĐT Sơn La liên quan đến gian lận thi cử bị khởi tố.

Như Dân Việt đã thông tin, liên quan đến việc gian lận thi cử Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Sơn La vừa kết thúc điều tra vụ án gian lận thi cử giai đoạn 1 và chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, ông Yến được phân công là ủy viên Ban chỉ đạo thi của tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng Ban vận chuyển và bàn giao đề thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban coi thi, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chấm thi, Tổ trưởng Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm.

Trong vụ án gian lận thi cử, bị can Trần Xuân Yến đã nhận sửa giúp bài thi để nâng điểm cho 13 thí sinh. Đây là những trường hợp do cấp trên, đồng nghiệp, người quen nhờ vả. Trong đó, báo chí thông tin ông Yến có khai Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Sơn La gọi ông đến phòng làm việc của ông Đức. Tại đây, ông Đức đưa cho ông Yến hai tờ giấy ghi thông tin cá nhân của 8 thí sinh nhờ nâng điểm.

Theo kết quả điều tra, hành vi của bị can Trần Xuân Yến là lợi dụng chức vụ được giao để làm trái công vụ, không chỉ đạo niêm phong các lô bài thi sau khi quét để tạo điều kiện cho các đối tượng liên quan rút bài ra sửa. Đồng thời, bị can này còn đồng thuận cho 3 bị can khác rút sửa bài thi, nâng điểm cho nhiều thí sinh, trong đó có 13 thí sinh ông Yến trực tiếp nhận giúp.