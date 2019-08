Nóng 24h qua: Nữ công an nói về nguyên nhân chửi bới, xúc phạm nhân viên hàng không

Thứ Sáu, ngày 23/08/2019 20:00 PM (GMT+7)

Nữ đại úy công an chửi bới, dọa nạt nhân viên Vietnam Airlines; Bị tuyên 18 tháng tù giam về tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh kháng cáo… là những tin đáng chú ý nhất trong 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Nữ đại úy công an chửi bới, dọa nạt nhân viên Vietnam Airlines

Ngày 22/8, trên MXH lan truyền 2 đoạn clip ghi lại những hình ảnh về một nữ hành khách mặc áo đen đi cùng con nhỏ chửi bới nhân viên hãng hàng không Vietnam Airlines với lời lẽ thô tục, khiếm nhã ở quầy làm thủ tục hành lý tại Tân Sơn Nhất khiến nhiều người chứng kiến bức xúc.

Nữ hành khách trên được xác định là bà Lê Thị Hiền (SN 1983, hiện đang công tác tại Tổ tổng hợp Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Đống Đa, TP.Hà Nội).

Nữ Đại uý CSGT Lê Thị Hiền - cán bộ CSGT trật tự cơ động Công an quận Đống Đa (ảnh chụp sáng ngày 23/8 tại Hà Nội, nguồn: Báo Giao thông)

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, sự việc xảy ra vào lúc 13h35 ngày 11/8. Tại quầy làm thủ tục, sau khi đã gửi 4 kiện hành lý (tổng cộng 57kg) đủ tiêu chuẩn miễn cước (tổng trọng lượng miễn cước dành cho 3 hành khách là 60kg), hành khách này yêu cầu thủ tục viên gửi thêm 1 vali nặng 8kg nữa. Nhân viên làm thủ tục từ chối và đề nghị bà Hiền xách tay, nhưng bà Hiền đã không hợp tác và to tiếng tại quầy thủ tục A - B ở sảnh A ga đi.

Khi được mời về phòng làm việc, bà Hiền vẫn to tiếng và xô đẩy, đánh vào người nhân viên an ninh hàng không, gây mất an ninh trật tự công cộng.

Sau đó bà Hiền đã bị xử phạt hành chính 200.000 đồng về hành vi “Gây mất trật tự ở khu vực cảng hàng không”.

Sáng 23/8, tại trụ sở Đội CSGT trật tự cơ động Công an quận Đống Đa, Đại uý Lê Thị Hiền cho rằng, nhân viên sân bay gây khó dễ cho bản thân bà và có lời lẽ chưa chuẩn mực, xúc phạm đến con gái 3 tuổi của bà.

“Sự việc đang bị báo chí, mạng xã hội hiểu sai sự thật. Ngay cả video cũng không thể hiện từ đầu của buổi check-in vé dẫn đến việc tôi bức xúc đến như vậy. Video hoàn toàn đã bị cắt ghép chỉnh sửa. Tôi sẽ đề nghị làm rõ đoạn video”, bà Hiền nói.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Hà Nội cho biết đã yêu cầu Công an Quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày với đại úy Lê Thị Hiền để kiểm điểm, xử lý nghiêm.

Bị tuyên 18 tháng tù giam về tội dâm ô, Nguyễn Hữu Linh kháng cáo

Trưa nay, 23/8 TAND quận 4, TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng) 18 tháng tù giam về tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Nghe tòa tuyên 18 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Hữu Linh choáng váng, phải ngồi lại ghế bị cáo dù trước đó đã đứng lên chuẩn bị rời phòng xét xử.

Bị cáo Nguyễn Hữu Linh tại tòa (Ảnh: PLO)

Theo cáo trạng, tối 1/4, sau khi uống rượu bia cùng bạn bè, ông Linh về chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM. Khi vào thang máy, ông Linh đã có hành vi ôm hôn cháu N.K.C. (8 tuổi).

Sau khi bị tuyên án, bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã có đơn kháng cáo kêu oan. Thông tin này được luật sư Trần Bá Học (Đoàn luật sư TP.HCM, bào chữa cho ông Linh) xác nhận.

Theo luật sư Học, hành vi của ông Linh chỉ có hôn má với đụng tay mà xác định là dâm ô thì không đúng.

Tuy nhiên, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM) nhận định rằng mức án đối với ông Nguyễn Hữu Linh là đúng người, đúng tội và không oan sai.

"Trước thực trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn biến ngày càng phức tạp thì mức án này dành cho ông Linh là đúng, không nặng, không nhẹ và đủ sức răn đe. Rất đau xót khi ông Linh từng một thời gian dài giữ chức vụ quan trọng, là người am tường pháp luật nhưng lại có hành vi dâm ô với cháu bé đáng tuổi cháu mình " - bà Nữ nói.

Giám đốc Công an Nghệ An lên tiếng về vụ cha bị bắt sau khi tố con gái bị xâm hại

Liên quan vụ ông Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 1993, bố bé N.T.B.Th., ở Nghệ An) bị bắt giữ sau khi tố cáo con gái mình bị xâm hại, ông Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đây là vụ án vô cùng phức tạp, nhạy cảm và khó khăn cho công tác điều tra. “Chúng tôi sẽ có kết luận cuối cùng trong một, hai ngày tới và có văn bản gửi Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội”, ông Cầu nói.

Ông Nguyễn Hữu Cầu (Ảnh: PLO)

Trước đó, ông Trung đến Công an TP. Vinh báo cáo, kèm theo đơn tố giác việc con gái mình là cháu Th. bị xâm hại tình dục. Theo đơn, chiều 19/6, Trung gửi con gái cho Trần Thị T.A. Sau đó, A gọi điện cho hai người khác (một nam, một nữ) đến cùng bắt trói cháu Th. và có những hành vi xâm hại tới bộ phận sinh dục của cháu. Ông Trung yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ việc này.

Ông Cầu cho rằng báo chí và mạng xã hội đã đẩy vụ việc đi quá đà. “Toàn bộ vụ việc này chúng tôi đã chứng minh rất rõ ràng. Kết quả giám định là cháu Th. bị giãn màng trinh tự nhiên, không có tác động của ngoại lực, không có việc xâm hại”, ông Cầu khẳng định.

Về việc vì sao cháu có tổn thương ở hậu môn, ông Trung cho biết do bố chăm sóc con gái không được chu đáo nên cháu bị viêm nhiễm. “Anh Trung thừa nhận đã dựng lên chuyện này”, ông Cầu nhấn mạnh.

Lời khai từ Trung cho thấy Trung mua dâm T.A. nhiều lần, thậm chí còn muốn lấy T.A. làm vợ. Sợ T.A. yêu người khác nên Trung còn đặt ghi âm theo dõi. Giám định kỹ băng ghi âm thì thấy hai người Trung tố cáo là không có thật.

“Chúng tôi có chứng cứ vững vàng để khẳng định vụ việc này là một câu chuyện bịa đặt. Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua. Chúng tôi sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với loại tội phạm này”, ông Cầu nhấn mạnh.

Cảnh cáo 3 phó giám đốc, đề nghị kỷ luật Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Tại kỳ họp thứ 38 vừa diễn ra, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và một số cá nhân về các vi phạm đã được kết luận tại kỳ họp 37.

Kỳ họp thứ 38 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

UBKT T.Ư quyết định cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015–2020 đối với Đại tá Lý Quang Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai; Cảnh cáo Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên GĐ Công an tỉnh; Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy, PGĐ Công an tỉnh; Đại tá Ngô Minh Đức, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên PGĐ Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Kim, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, PGĐ Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Xuân Kim, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh và ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.

Theo kết luận của UBKT T.Ư, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.