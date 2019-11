Nóng 24h qua: Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bà nội giết cháu gái

Thứ Năm, ngày 07/11/2019 20:55 PM (GMT+7)

Đang đi thuyền đánh cá dưới sông bị ô tô tải đâm tử vong; Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bà nội giết cháu gái… là những tin nóng 24h qua.

Sự kiện nổi bật 24h Sự kiện:

Đang đi thuyền đánh cá dưới sông, bị ô tô tải đâm tử vong

Tối 6/11, ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, Hải Phòng cho biết, trên quốc lộ 17B, đoạn qua xã Lê Lợi (huyện An Dương) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hi hữu.

Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 16h cùng ngày. Trong lúc xe ô tô tải đi theo hướng từ xã Lê Lợi về thị trấn An Dương thì bất ngờ bị mất lái nên lao xuống sông.

Hiện trường vụ việc chiều 6/11 tại An Dương, Hải Phòng

Khi lao xuống sông, chiếc xe tải này đã đè phải ông Nguyễn Văn C. (SN 1969, trú tại xã Lê Lợi) đang chèo thuyền đánh cá trên sông, khiến ông C. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn đưa xe tải lên bờ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra vụ tai nạn.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định người điều khiển chiếc xe tải trên là T.V.N. (sinh năm 1992, trú ở thôn Minh Châu 2, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Qua kết quả kiểm tra của lực lượng chức năng, anh N. có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Giám đốc Công an Nghệ An nói về vụ bà nội giết cháu vừa đi sinh nhật về

Bên hành lang Quốc hội sáng 7/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đã thông tin với báo chí về vụ việc bà giết cháu ruột xảy ra ở Yên Thành (Nghệ An).

Theo ông Cầu, qua lời khai ban đầu thì nguyên nhân chính khiến bà Nguyễn Thị Hường (66 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) giết cháu nội Nguyễn Thị T. (11 tuổi, học sinh lớp 6) là do mâu thuẫn gia đình.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. (Ảnh PLO)

Tại cơ quan điều tra, bà Hường khai do điều kiện kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng con trai bà Hường đi làm ăn trong miền Nam, gửi cháu T. cho bà nuôi. Gần đây, con trai của bà (bố cháu T.) về ở chung thì xảy ra nhiều mâu thuẫn. Thời gian này người cháu cũng không được ngoan.

Hôm xảy ra vụ việc (ngày 3/11), bà Hường trong lúc chuẩn bị ra Hà Nội giúp việc thì gặp cháu T. nên hai bà cháu đi chung về. Trên đường, bà Hường nhắc đến chuyện bố con T. hỗn láo nên xảy ra to tiếng giữa hai bà cháu.

Lúc này, bà Hường bắt đầu nảy sinh ý định sát hại cháu nội nên nhờ cháu T. chở vào khu vực đập nước Bàu Ganh để tắm rồi bảo cháu cọ lưng cho. Lợi dụng cháu bất cẩn, bà Hường xô cháu xuống nước.

Trong lúc xô bà này cũng trượt chân theo nhưng ở gần bờ nên bám lên được còn T. chết đuối. 21 giờ cùng ngày 3/11, bà Hường bắt xe ra Hà Nội, một ngày sau thì quay về. Sau đó thì gia đình báo tin cháu T. mất tích.

“Công an huyện Yên Thành tổ chức điều tra, quá trình điều tra phát hiện giai đoạn cuối cùng hai bà cháu đi với nhau thì đặt ra nghi vấn và mời bà lên đấu tranh thì bà ấy nhận là như vậy. Hiện nay dư luận nói rằng bà theo một giáo phái, đúng là bà có theo nhưng nguyên nhân chính cho đến thời điểm hiện nay thì bà vẫn khai là như vậy” – ông Cầu thông tin.

Cùng lúc xuất hiện 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên đại dương

Ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia) cho biết, hiện nay đang xuất hiện một hiện tượng vô cùng đặc biệt, đó là sự xuất hiện cùng lúc của 3 cơn bão và 1 áp thấp nhiệt đới trên cùng một dải hội tự nhiệt đới kéo dài từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương.

Cụ thể, một cơn bão có tên Ma Ha đang hoạt động ở Ấn Độ Dương, một áp thấp nhiệt đới ở vịnh Bengal, bão số 6 Nakri ở Biển Đông và cơn siêu bão Ha Long ngoài khơi Thái Bình Dương.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão số 6 Nakri - Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG

Trong số các cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên, siêu bão Ha Long có ảnh hưởng trực tiếp đến bão số 6 Nakri trên Biển Đông. Hiện siêu bão này đã đạt Cấp 5, cấp mạnh nhất trên thang đo bão Saffir-Simpson, với sức gió mạnh nhất đạt 278 km/giờ, gió giật mạnh 333 km/giờ. Dự báo, siêu bão đang tiếp tục mạnh hơn nữa.

“Cơn siêu bão Ha Long đi lên phía bắc sẽ tương tác làm cho bão số 6 đổi hướng, di chuyển theo phía Tây hướng về Việt Nam, kết hợp với không khí lạnh khoảng ngày 7-8/11 từ phía Bắc di chuyển xuống làm cho bão số 6 có cường độ mạnh lên và đường đi phức tạp”, ông Hưởng nhận định.

Ông Hưởng cảnh báo thêm, do có quá nhiều hình thế chi phối thời tiết nên các cơ quan dự báo trên thế giới đều chưa có một dự báo ổn định đối với các cơn bão, nhất là bão số 6 Nakri.

Hiện khu vực được dự báo chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 6 trải dài từ Đà Nẵng đến Bà Rịa-Vũng Tàu, thậm chí cả vùng Đông Nam Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay (7/11), bão số 6 đang cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 380km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin vụ 39 người tử vong ở Anh

Tại buổi họp báo thường kỳ vào chiều 7/11, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng đã cung cấp thông tin và trả lời những câu hỏi của báo chí về vụ 39 người tử vong trong một container tại hạt Essex (đông bắc thủ đô London, Anh) - trong đó có công dân Việt Nam.

Ông Ngô Toàn Thắng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, từ ngày 3/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác liên ngành Việt Nam tới làm việc trực tiếp tại Vương quốc Anh nhằm trao đổi với các cơ quan chức năng ở địa phương sở tại về vụ việc 39 người thiệt mạng trong container ở Essex, đông bắc London của nước Anh.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc đã có thể xác định danh tính của bao nhiêu nạn nhân và đã có bao nhiêu người bị bắt, bị tạm giam trong vụ việc này, đại diện phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: "Về vụ việc đau lòng 39 người này, các cơ quan báo chí, dư luận trong nước và quốc tế rất quan tâm. Hiện nay, các cơ quan chức năng hai nước đang trao đổi và phối hợp rất chặt chẽ, có những biện pháp cụ thể và sẽ sớm có thông tin cho báo chí. Về phía Việt Nam, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án đưa người di cư trái phép, và theo tôi biết đã chính thức bắt tạm giam 9 người cho đến nay".