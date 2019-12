Nóng 24h qua: Diễn biến bất ngờ vụ nữ kế toán “mây mưa” với chánh án TAND huyện tại trụ sở

Thứ Tư, ngày 11/12/2019 20:29 PM (GMT+7)

Diễn biến bất ngờ vụ nữ kế toán “mây mưa” với chánh án TAND huyện tại trụ sở; U22 Việt Nam nhận mưa tiền thưởng sau chiến tích lịch sử… là những tin nóng 24h qua.

Diễn biến bất ngờ vụ nữ kế toán “mây mưa” với chánh án TAND huyện tại trụ sở

Ngày 11/12, ông Nguyễn Thanh Xuân, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này đã kỷ luật bà Đ.T.K.C - kế toán TAND huyện Minh Hóa vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục ngay tại trụ sở làm việc.

Theo ông Xuân, trước mắt bà C. bị kỷ luật hình thức cảnh cáo về mặt Đảng, còn về mặt chính quyền cũng sẽ bị xử lý tương ứng. Hiện vẫn đang làm theo quy trình.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa - nơi ông Xướng và bà C. quan hệ tình dục và bị lộ clip “nóng”

Trong khi đó, đối với ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án TAND huyện Minh Hóa - người bị phát hiện quan hệ tình dục với bà C. ngay tại phòng làm việc, ông Xuân cho hay hiện chưa có phương án cụ thể về việc bố trí công tác mới cho ông Xướng. Tuy nhiên, hướng xử lý sắp tới sẽ là chuyển ông Xướng qua một vị trí nào đó ở một đơn vị khác trong hệ thống tòa án.

Trước đó cả ông Xướng và bà C. đã thừa nhận hành vi của mình. Ông Xướng nói rằng là do say rượu, không làm chủ được bản thân.

Người hâm mộ đổ về Nội Bài ngóng siêu máy bay "chở vàng" từ Philippines về

19h tối 11/12 chuyên cơ chở các thành viên đội tuyển U22 Việt Nam và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mới hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhưng trước đó nhiều tiếng đồng hồ, người hâm mộ khắp nơi đã đổ về đây để đón những cô gái, chàng trai "vàng" mang chiến tích từ SEA Games 30 trở về.

Đoàn thể thao bước xuống máy bay

Sau khi về đến Nội Bài, đoàn xe chở các tuyển thủ đã về tới trụ sở Chính phủ lúc 19h54. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đón tiếp hai đội tuyển bóng đá nam, nữ vô địch SEA Games tại Trụ sở Chính phủ.

Trước đó, có mặt tại sân bay Nội bài đón đoàn từ rất sớm, một số CĐV mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và cúp vàng tượng trưng cho chức vô địch SEA Games của ĐT bóng đá nam, nữ Việt Nam. Dù thời tiết Hà Nội khá lạnh nhưng người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để thể hiện tình cảm đối với các tuyển thủ.

CĐV mang cờ, trống khuấy động bên ngoài khu nhà ga T2 sân bay Nội Bài

Với 2 tấm huy chương vàng của ĐT bóng đá nữ Việt Nam và U22 Việt Nam cùng thành tích đứng thứ 2 toàn đoàn, đây được coi là một trong những kỳ SEA Games thành công nhất của thể thao Việt Nam.

Cứu hộ tàu chìm dưới sông Lòng Tàu, 5 thợ lặn gặp nạn

Sáng 11/12, nhóm thợ lặn xuống trục vớt tàu 8.000 tấn bị chìm dưới sông Lòng Tàu thì bị ngạt khí. Hai Thợ lặn được đưa vào BV cấp cứu, ba người khác mất tích.

Theo thông tin từ Phòng CSGT đường thủy Công an TP.HCM, nhóm thợ lặn đang cưa cắt co tàu bị chìm thì xảy ra vụ việc.

Hiện trường nơi con tàu bị chìm. Ảnh: T.SANG

Nhóm đang mất tích gồm: Lê Đức Hòa (sinh năm 1986, quê huyện Phù Cát, Bình Định); Đoàn Văn Hiếu (sinh năm 1983, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) và Cao Văn Lý (sinh năm 1975, quê Kiên Giang) thuộc Công ty TNHH Dịch vụ hàng hải Thái Bình Dương.

Trước đó, khuya 18/10, tại vị trí phao số 28-30 luồng hàng hải TP.HCM - Vũng Tàu, sông Lòng Tàu (thuộc huyện Cần Giờ), tàu VIETSUN integrity tải trọng 8.000 tấn đang vận chuyển khoảng 290 container chứa hàng, bị chìm khoảng 2/3 thân tàu.

U22 Việt Nam nhận "mưa" tiền thưởng sau chiến tích lịch sử

Sau khi đánh bại U22 Indonesia ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30, U22 Việt Nam đã được hàng loạt doanh nghiệp, tập đoàn, mạnh thường quân “thưởng nóng” với chiến tích lịch sử này.

Tính đến 13h chiều 11/12, U22 Việt Nam đã được hứa thưởng hơn 11 tỷ đồng tiền mặt từ các tập đoàn, doanh nghiệp và các mạnh thường quân.

Thầy trò HLV Park Hang-seo nhận mưa tiền thưởng sau tấm HCV SEA Games 30.

Ngoài tiền mặt, toàn bộ tuyển thủ đội tuyển bóng đá nam, nữ Việt Nam và thành viên ban huấn luyện tham dự SEA Games 30 còn nhận được các khoản tài trợ khoảng 3 tỷ đồng.

Dự kiến, số tiền thưởng dành cho U22 Việt Nam vẫn chưa dừng lại với chiến tích lịch sử ở sân chơi SEA Games.

Cháy nhà trong đêm, cả gia đình 4 người chết thương tâm

Sáng 11/12, nguồn tin từ cơ quan Công an huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) cho biết cả 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà xảy ra vào khoảng 20 giờ tối (10-12) trên địa bàn huyện đã tử vong sau khi chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện II Lâm Đồng.

Vụ cháy nghiêm trọng này xảy ra tại Tổ dân phố 1C (thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh). Các nạn nhân tử vong được xác định gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ là anh K’Nhân (sinh năm 1996), chị Tô Thị Hiền (sinh năm 1985), cháu Ka Mộc Trà (sinh năm 2017) và cháu Ka Thảo Nguyên (sinh năm 2019).

Cả khu phố bàng hoàng, xót xa khi 4 người trong gia đình tử vong do cháy nhà. - ảnh CTV

Theo hàng xóm khu phố nơi gia đình gặp nạn cho biết khi phát hiện căn nhà của anh K’Nhân cháy thì mọi người tới ứng cứu nhưng căn nhà bị khóa bên trong nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường để dập lửa và phá cửa mới đưa được các nạn nhân ra ngoài nhưng cả 4 nạn nhân sau đó đều tử vong.

