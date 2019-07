Nóng 24h qua: Đau xót hình ảnh chồng ôm thi thể vợ ngồi dưới mưa trên cao tốc

Thứ Tư, ngày 10/07/2019 20:00 PM (GMT+7)

Đau xót hình ảnh chồng ôm thi thể vợ ngồi dưới mưa trên cao tốc; Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản... là những tin nóng nhất 24h qua.

Hình ảnh người chồng ôm thi thể vợ gào khóc sau va chạm giao thông khiến nhiều người qua đường đau xót, thương cảm. Ảnh: Le Hien

Sau giờ làm việc ca đêm, nữ công nhân băng qua đường để trở về nhà trọ thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải, tử vong tại chỗ. Chứng kiến sự việc, người chồng đã gục xuống ôm thi thể vợ gào khóc.

Hình ảnh người chồng ngồi bên đường ôm vợ dưới mưa sau va chạm xe tải trên quốc lộ khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Theo đó, vào 8h sáng ngày 10/7, sau giờ làm việc ca đêm, chị Thào Thị L. (SN 1989, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) băng qua đường cao tốc Hà Nội- Bắc Giang để trở về nhà trọ.

Đúng lúc này, xe tải BKS: 29C - 792.xx do anh Phạm Văn Lượng (SN 1996, trú tại huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) lưu thông trên cao tốc (hướng Bắc Giang- Hà Nội) đi tới va phải chị L. Cú va chạm mạnh khiến chị L. ngã văng xuống đường tử vong.

Khởi tố Chủ tịch tập đoàn Mường Thanh Lê Thanh Thản

Đại gia Lê Thanh Thản. Ảnh: Internet

Chiều 10/7, theo thông tin trên báo chí, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng. Các quyết định tố tụng của CQĐT đã được Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn hôm 9/7.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định nhiều dự án xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh vướng vào hai sai phạm lớn là xây dựng vượt tầng - phá vỡ quy hoạch được duyệt và có các sai phạm trong quá trình chuyển nhượng, thâu tóm dự án.

Chiều 10/7, Ông Lê Thanh Thản cho biết đang đi công tác tại Phú Quốc (Kiên Giang). Ông nói "chưa biết gì" về việc Công an TP Hà Nội khởi tố đối với mình.

Sông Tô Lịch bất ngờ đổi màu sau một đêm

Nhiều người dân đứng chiêm ngưỡng dòng nước trong xanh của sông Tô Lịch

Sáng 10/7, nhiều người dân bất ngờ khi thấy nước sông Tô Lịch chuyển sang màu xanh lục. Nước sông đầy hơn và không còn mùi hôi thối. Một ngày trước đó, người dân vẫn chứng kiến nước sông có màu đen ngòm, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ lòng sông.

Sở dĩ nước sông Tô Lịch chuyển màu xanh ngắt như vậy là do Công ty Thoát nước Hà Nội đang xả nước ở Hồ Tây ra sông. Việc xả nước hồ Tây nhằm điều tiết nước hồ theo quy định của thành phố Hà Nội trước mùa mưa bão đến. Nước được xả từ ngày 9/7 với dự tính xả khoảng 1 triệu m3 nước.

Diện mạo mới của dòng sông khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng, nhiều người dân đứng chiêm ngưỡng, thả cần câu cá.

Nam thanh niên lái xe tốc độ bao nhiêu khi húc vào CSGT?

Thượng úy Nguyễn Trọng Quý bị đối tượng đi xe máy húc tung người

Trưa 9/7, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động (Công an huyện An Lão, Hải Phòng) đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ Thái, địa phận thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, phát hiện Đỗ Văn Thắng, SN 2003, điều khiển xe môtô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể đi Kiến An, điều khiển xe mô tô BKS 15D1-294.35 theo hướng từ cầu Khuể về Kiến An vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm và chạy quá tốc độ 61/50 km/h.

Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng Đỗ Văn Thắng không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Trọng Quý, khiến anh Quý bị thương nặng.

Hiện, anh Quý đã tỉnh, nhận biết được mọi người xung quanh nhưng vẫn còn rất yếu do bị chấn thương sọ não, vỡ xương gò má phải, chấn thương tay phải, chân phải.

Người đàn ông bị đánh nhừ tử vì bị hai cô gái tố vồ trúng người

Người đàn ông đi xe máy có hành vi đụng chạm cơ thể bị người dân giữ lại

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 9/7 tại Khu tập thể Quỳnh Mai, phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng. Sau khi nghe tiếng hét của hai cô gái, một số người dân trong khu tập thể đã giữ người đàn ông lại, số khác trong lúc kích động đã vây đánh người này.

Tại cơ quan công an, người đàn ông trên khai, đang đi xe máy qua thì bị trượt ngã nên giơ tay thì vồ trúng vào người cô gái.

Theo lãnh đạo Công an phường Quỳnh Mai, ngay trong đêm tiếp nhận trình báo, sau khi lập hồ sơ vụ việc, cơ quan công an đã cho hai cô gái về nhà. Hiện, người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ đang bị tạm giữ tại cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.